Апартаменты легализуют и запретят

Апартаменты легализуют и запретятУспевшие купить апартаменты могут оказаться в выигрыше
Минстрой планирует запретить строительство в России апартаментов. При этом уже возведенным – присвоить статус жилья. «Под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить: все, эта лавочка закрывается», – заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.
Это далеко не первая попытка решить проблему со статусом апартаментов. Принять соответствующий закон Минстрой планировал еще в 2016 г. Однако последняя на данный момент редакция законопроекта, внесенная в Госдуму летом 2018 г., была отозвана.
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