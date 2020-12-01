Апартаменты легализуют и запретят

Минстрой планирует запретить строительство в России апартаментов. При этом уже возведенным – присвоить статус жилья. «Под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объеме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить: все, эта лавочка закрывается», – заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.