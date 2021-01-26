Цены на первичное жилье бизнес-класса в Москве выросли на 15%
Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке жилья бизнес-класса в Москве за 2020 г. составила 328 тыс. руб. за квадратный метр, что на 15% выше, чем в 2019 г. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank (есть у «Ведомостей»).
Средний бюджет предложения жилья бизнес-класса вырос вслед за ростом цены квадратного метра и по итогам 2020 г. составил 25,4 млн руб., при этом средняя площадь квартир и апартаментов не изменилась за прошедший год и составила 77,5 кв. м. (в 2019 г. – 77,6 кв. м.), отмечают аналитики.
«Если раньше большая часть предложения была сосредоточена в диапазоне 10-20 млн руб. за лот, то на конец 2020 г. 40% лотов представлены в бюджетах 20-30 млн руб. (+19 п.п. за год). Доля дорогих лотов в экспозиции растет как за счёт роста средней цены, так и на фоне активного вымывания самого доступного предложения», — говорится в исследовании.
По данным компании, рост цен наблюдался на протяжении всего года, однако он ускорился в IV квартале после частичного снятия коронавирусных ограничений. Еще одним фактором значительного роста цен стал самый низкий за последние три года объем предложения — общее количество лотов, представленных в продаже, составило 8,6 тыс. общей площадью 665 тыс. кв. м. Этот показатель почти на треть ниже, чем по итогам 2019 г., а за три года объем предложения сократился в два раза, отмечают в Knight Frank. В Москве в 2020 г. было продано продано около 19,1 тыс. квартир и апартаментов, что на 27% больше, чем в 2019 г.
«Выгодные ставки по ипотеке наряду со снижением доходности по вкладам стали катализаторами высокого спроса во всех сегментах, в том числе и в бизнес-классе: объем сделок за год вырос почти на треть относительно прошлого года. С одной стороны, в условиях медленного пополнения предложения высока вероятность возникновения дефицита: текущие остатки при сохранении темпов реализации могут быть распроданы достаточно быстро», — объясняет директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. По ее словам, стабилизировать баланс спроса и предложения может выход на рынок ряда жилых комплексов: эта ситуация заставит девелоперов еще быстрее осваивать площадки строительства и выходить на рынок, отмечает собеседница.