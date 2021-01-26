Цены на первичное жилье бизнес-класса в Москве выросли на 15%

По данным компании, рост цен наблюдался на протяжении всего года, однако он ускорился в IV квартале после частичного снятия коронавирусных ограничений. Еще одним фактором значительного роста цен стал самый низкий за последние три года объем предложения — общее количество лотов, представленных в продаже, составило 8,6 тыс. общей площадью 665 тыс. кв. м. Этот показатель почти на треть ниже, чем по итогам 2019 г., а за три года объем предложения сократился в два раза, отмечают в Knight Frank. В Москве в 2020 г. было продано продано около 19,1 тыс. квартир и апартаментов, что на 27% больше, чем в 2019 г.