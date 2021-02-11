Аналитики оценили число российских семей с ипотекой
В период с 2009 по 2020 г. россияне взяли около 10,5 млн ипотечных кредитов на общую сумму 20 трлн руб., то есть жильем через займ обзавелась каждая пятая семья, говорится в исследовании сервиса для поиска недвижимости ЦИАН (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«Всего с 2009 года в России было выдано порядка 10,57 млн ипотечных кредитов. То есть почти каждая пятая семья в России (один кредит на 5,2 семей) после кризиса 2007-2008 гг. смогла улучшить жилищные условия с помощью ипотеки», — сообщили аналитики.
По данным ЦИАН, больше всего кредитов в пересчете на число семей в обозначенный период было выдано в Тюменской области — один займ на 2,6 семьи. В лидерах также оказались Татарстан, где один ипотечный кредит приходится на 3,3 семьи, а также в Удмуртия, Чувашия и Якутия — кредит на 3,5 семьи.
Самые низкие показатели отмечены в Ингушетии, где на 36 семей приходится один жилищный займ. После этого региона следуют Чечня и Дагестан — один кредит на 32 семьи и на 24,2 семьи соответственно.
Аналитики добавили, что регионы, которые лидируют по числу выданных ипотечных кредитов, на 80% совпадают с теми, где зафиксирован наибольший объем ввода жилья девелоперами. В то же время в регионах с низкой активностью жителей в данном сегменте рынка отмечается дефицит нового строительства, поэтому добиться равномерного роста обеспеченности жильем в России только благодаря снижению ставок невозможно, заявил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
В конце января Банк России отчитался, что объем долговых обязательств россиян по ипотечным кредитам перед банками к 1 января 2021 г. впервые в истории превысил 9 трлн руб. В 2020 г. на фоне рекордного снижения ипотечных ставок после ввода льготной программы на покупку жилья в новостройках под фиксированные 6,5% банки выдали гражданам 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн руб.