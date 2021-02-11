Аналитики оценили число российских семей с ипотекой

По данным ЦИАН, больше всего кредитов в пересчете на число семей в обозначенный период было выдано в Тюменской области — один займ на 2,6 семьи. В лидерах также оказались Татарстан, где один ипотечный кредит приходится на 3,3 семьи, а также в Удмуртия, Чувашия и Якутия — кредит на 3,5 семьи.