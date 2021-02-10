ВТБ оценил целесообразность отмены программы льготной ипотеки в регионах
Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, при ее продлении после 1 июля этого года потеряет экономический смысл для граждан 15 из 85 регионов страны, сообщил генеральный директор компании «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ) Вячеслав Дусалеев.
«На основе нашей оценки, лишь в 10-15 регионах льготная ипотека, в случае ее продления после 1 июля, скорее всего, потеряет экономический смысл для конечного потребителя. В прочих субъектах Федерации польза льготного кредитования сохранится, особенно – в случае стабилизации цен в 2021 году», – сказал он.
В ВТБ выступили за точечные решения о продлении обозначенной льготной программы для каждого конкретного региона страны. При обсуждении данного вопроса необходимо оценивать ситуацию на рынке не только с точки зрения изменения стоимости квадратного метра недвижимости, но и повышение среднего размера ипотечного кредита, заявили в банке.
Еще одним признаком, на основании которого реализацию программы стоит прекратить, может быть соотношение среднего размера жилищного займа к максимальной сумме, попадающей под льготу: 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для других регионов. Чем ближе размер средней ипотеки в субъекте РФ к предельной величине, тем выше там общий уровень цен на недвижимость, то есть охват потенциальных объектов, подпадающих под программу, сокращается, пояснил Дусалеев.
По данным ВТБ, в среднем в 2020 г. такое соотношение составляло до 50%. Таким оно было, например, в Москве. В Московской области средний показатель достиг 40%, в Санкт-Петербурге – около 33%, в Ленинградской области – более 29%.
В целом за прошлый год цены на жилье в России выросли в среднем на 8%, а в Москве и Санкт-Петербурге – более чем на 10%, однако даже с учетом этого потенциал льготной программы в большинстве российских регионов еще не исчерпан, резюмировали в ВТБ.
«В большинстве регионов России программа льготной ипотеки пока сохраняет значительный экономический потенциал для населения. Даже несмотря на рост цен, на региональных рынках все еще представлено большое число объектов, которые вписываются в «лимит по льготе», и «сворачивание» там госпрограммы серьезно ограничит доступ населения к новому жилью», – сказал Дусалеев.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Вопрос о дальнейшем действии программы пока не решен. Банк России выступает против этого, еще в октябре он предупредил о рисках «перегрева» на рынке, когда из-за низких ставок по кредитам спрос на недвижимость увеличивается, а ее стоимость начинает расти. Вчера министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках.