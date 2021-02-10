ВТБ оценил целесообразность отмены программы льготной ипотеки в регионах

Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Вопрос о дальнейшем действии программы пока не решен. Банк России выступает против этого, еще в октябре он предупредил о рисках «перегрева» на рынке, когда из-за низких ставок по кредитам спрос на недвижимость увеличивается, а ее стоимость начинает расти. Вчера министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках.