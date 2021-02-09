Минэкономразвития заявило о наличии «локальных перегревов» на рынке ипотеки

Указанная программа, запущенная в середине апреля 2020 г. и распространяющаяся на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, была призвана поддержать население и строительную отрасль на фоне пандемии. Изначально она действовала до ноября, однако позже была продлена. Вопрос о ее внедрении на постоянной основе пока не решен. По данным «ДОМ.РФ», за все время по ней было выдано 371,5 тыс. кредитов на сумму более 1 трлн руб.