Минэкономразвития заявило о наличии «локальных перегревов» на рынке ипотеки
Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках, сообщил в ходе выступления в Госдуме министр экономического развития России Максим Решетников.
«Она (льготная программа. — прим. ред.) в целом крайне эффективна. Она поддержала нам инвестиции, она поддержала строительство и так далее, но в ряде субъектов она, конечно, вызвала локальные перегревы рынка. И особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен (на жилье. — прим. ред.)» — рассказал глава ведомства.
Решетников отметил, что сейчас данной проблемой занимаются Минэкономразвития и Минстрой. Министр также подчеркнул, что при решении вопроса о возможном продлении данной программы, которая сейчас действует до 1 июля 2021 г., необходимо будет учитывать локальную ситуацию на рынках труда. Причем важно обращать внимание не только на цены на жилье, но и на уровень заработной платы населения, подчеркнул Решетников.
О рисках «перегрева» на рынке ипотеки, когда из-за низких ставок по кредитам спрос на недвижимость увеличивается, а ее стоимость начинает рости, Банк России предупреждал еще в начале октября 2020 г. Поэтому регулятор выступает против дальнейшего продления данной меры.
Указанная программа, запущенная в середине апреля 2020 г. и распространяющаяся на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, была призвана поддержать население и строительную отрасль на фоне пандемии. Изначально она действовала до ноября, однако позже была продлена. Вопрос о ее внедрении на постоянной основе пока не решен. По данным «ДОМ.РФ», за все время по ней было выдано 371,5 тыс. кредитов на сумму более 1 трлн руб.