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Минэкономразвития заявило о наличии «локальных перегревов» на рынке ипотеки

Ведомости

Льготная ипотечная программа, позволяющая приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках, сообщил в ходе выступления в Госдуме министр экономического развития России Максим Решетников.

«Она (льготная программа. — прим. ред.) в целом крайне эффективна. Она поддержала нам инвестиции, она поддержала строительство и так далее, но в ряде субъектов она, конечно, вызвала локальные перегревы рынка. И особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен (на жилье. — прим. ред.)» — рассказал глава ведомства. 

Решетников отметил, что сейчас данной проблемой занимаются Минэкономразвития и Минстрой. Министр также подчеркнул, что при решении вопроса о возможном продлении данной программы, которая сейчас действует до 1 июля 2021 г., необходимо будет учитывать локальную ситуацию на рынках труда. Причем важно обращать внимание не только на цены на жилье, но и на уровень заработной платы населения, подчеркнул Решетников.

О рисках «перегрева» на рынке ипотеки, когда из-за низких ставок по кредитам спрос на недвижимость увеличивается, а ее стоимость начинает рости, Банк России предупреждал еще в начале октября 2020 г. Поэтому регулятор выступает против дальнейшего продления данной меры.

Указанная программа, запущенная в середине апреля 2020 г. и распространяющаяся на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, была призвана поддержать население и строительную отрасль на фоне пандемии. Изначально она действовала до ноября, однако позже была продлена. Вопрос о ее внедрении на постоянной основе пока не решен. По данным «ДОМ.РФ», за все время по ней было выдано 371,5 тыс. кредитов на сумму более 1 трлн руб. 

Ранее по теме: Объем выдачи льготной ипотеки превысил 1 трлн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных