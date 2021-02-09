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Объем выдачи льготной ипотеки превысил 1 трлн рублей

Ведомости

С середины апреля прошлого года россияне получили 371,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 1 трлн руб. по льготной программе, позволяющей приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, сообщил заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов на конференции «ИД Коммерсантъ» «Итоги рынка недвижимости».

Наибольшее число таких займов были выданы в Москве: 53 тыс. на 295,4 млрд руб. В Санкт-Петербурге и Подмосковье показатели ниже — почти 40 тыс. кредитов на 146,7 млрд руб. и 25 тыс. кредитов на 93,6 млрд руб. соответственно. 

Также высокий уровень выдач продемонстрировали Краснодарский край и Свердловская область. Жители этих регионов получили по 22 тыс. и 13,7 тыс. льготных займов на жилье на сумму 44,5 млрд руб. и 35,3 млрд руб. соответственно. 

Филиппов напомнил, что благодаря льготной программе в год пандемии был установлен абсолютный рекорд по выдаче ипотеки в России. Банки предоставили людям 1,7 млн займов на покупку жилья на 4,3 трлн руб. Показатель превысил 4 трлн руб. впервые в истории рынка. Ипотечный портфель с учетом секьюритизации превысил 10 трлн руб., что составляет около 9,5% годового ВВП, добавил представитель «ДОМ.РФ».

Указанная льготная программа, распространяющаяся на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, была запущена в середине апреля прошлого года для поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии. Изначально она действовала до ноября, однако позже ее продлили до 1 июля 2021 г. Вопрос о ее внедрении на постоянной основе пока не решен. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных