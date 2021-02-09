Объем выдачи льготной ипотеки превысил 1 трлн рублей
С середины апреля прошлого года россияне получили 371,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 1 трлн руб. по льготной программе, позволяющей приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, сообщил заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов на конференции «ИД Коммерсантъ» «Итоги рынка недвижимости».
Наибольшее число таких займов были выданы в Москве: 53 тыс. на 295,4 млрд руб. В Санкт-Петербурге и Подмосковье показатели ниже — почти 40 тыс. кредитов на 146,7 млрд руб. и 25 тыс. кредитов на 93,6 млрд руб. соответственно.
Также высокий уровень выдач продемонстрировали Краснодарский край и Свердловская область. Жители этих регионов получили по 22 тыс. и 13,7 тыс. льготных займов на жилье на сумму 44,5 млрд руб. и 35,3 млрд руб. соответственно.
Филиппов напомнил, что благодаря льготной программе в год пандемии был установлен абсолютный рекорд по выдаче ипотеки в России. Банки предоставили людям 1,7 млн займов на покупку жилья на 4,3 трлн руб. Показатель превысил 4 трлн руб. впервые в истории рынка. Ипотечный портфель с учетом секьюритизации превысил 10 трлн руб., что составляет около 9,5% годового ВВП, добавил представитель «ДОМ.РФ».
Указанная льготная программа, распространяющаяся на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, была запущена в середине апреля прошлого года для поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии. Изначально она действовала до ноября, однако позже ее продлили до 1 июля 2021 г. Вопрос о ее внедрении на постоянной основе пока не решен.