Объем выдачи льготной ипотеки превысил 1 трлн рублей

Указанная льготная программа, распространяющаяся на квартиры в новостройках стоимостью до 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и до 6 млн руб. в других регионах страны, была запущена в середине апреля прошлого года для поддержки населения и строительной отрасли на фоне пандемии. Изначально она действовала до ноября, однако позже ее продлили до 1 июля 2021 г. Вопрос о ее внедрении на постоянной основе пока не решен.