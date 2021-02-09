Аналитики зафиксировали рекордный объем выдачи ипотеки в январе
В январе 2021 г. было выдано на 23% кредитов больше в годовом выражении. Общая сумма кредитов увеличилась на 40% год к году.
Главной причиной роста показателей стали рекордно низкие ставки по ипотеке. Ставки в 2021 г. снизились примерно на 1 п.п. по сравнению с 2020 г. до 7,85-8,05%, рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. По его мнению, текущая динамика на рынке ипотеки сохранится в ближайшие месяцы. Объемы выдачи кредитов по итогам первого квартала превысят показатели 2020 г., добавил Гольдберг.
Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что в четвертом квартале 2020 г. россияне направляли на платежи по ипотеке 56% своих доходов. За прошлый год российские банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму в 4,3 млрд руб., что на 35% больше показателя 2019 г. в количественном эквиваленте и на 50% — в денежном.