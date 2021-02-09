Аналитики зафиксировали рекордный объем выдачи ипотеки в январе

Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что в четвертом квартале 2020 г. россияне направляли на платежи по ипотеке 56% своих доходов. За прошлый год российские банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму в 4,3 млрд руб., что на 35% больше показателя 2019 г. в количественном эквиваленте и на 50% — в денежном.