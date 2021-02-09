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Аналитики зафиксировали рекордный объем выдачи ипотеки в январе

Ведомости

В январе 2021 г. в России было выдано 96 тыс. ипотечных кредитов на сумму 265 млрд руб., сообщил «Интерфакс.Недвижимость» со ссылкой на предварительную оценку ДОМ.РФ и Frank RG. Показатель стал рекордным для этого месяца за всю историю выдачи ипотеки в России, отметили аналитики. 

В январе 2021 г. было выдано на 23% кредитов больше в годовом выражении. Общая сумма кредитов увеличилась на 40% год к году. 

Главной причиной роста показателей стали рекордно низкие ставки по ипотеке. Ставки в 2021 г. снизились примерно на 1 п.п. по сравнению с 2020 г. до 7,85-8,05%, рассказал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. По его мнению, текущая динамика на рынке ипотеки сохранится в ближайшие месяцы. Объемы выдачи кредитов по итогам первого квартала превысят показатели 2020 г., добавил Гольдберг. 

Ранее директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова сообщила, что в четвертом квартале 2020 г. россияне направляли на платежи по ипотеке 56% своих доходов. За прошлый год российские банки выдали 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму в 4,3 млрд руб., что на 35% больше показателя 2019 г. в количественном эквиваленте и на 50% — в денежном.

Ранее по теме: В ЦБ оценили уровень долговой нагрузки россиян по ипотеке и потребкредитам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных