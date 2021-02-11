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СМИ узнали о покупке гражданином России самого дорогого особняка во Флориде

Ведомости

Гражданин России, пожелавший сохранить анонимность, приобрел в городе Палм-Бич во Флориде самый дорогой особняк в истории штата, сообщило издание New York Post со ссылкой на источники. Цена недвижимости составила $140 млн, покупатель расплатился наличными.

По данным NY Post, дом расположен на земле, которой ранее владел экс-президент США Дональд Трамп. В 2008 г. эту недвижимость за $95 млн приобрел российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, чье состояние на 2020 г. Forbes оценил в $6,6 млрд.

В июле 2019 г. Mansion Global сообщил, что бизнесмен разделил участок на три и продал их за $37,3 млн, $34,4 млн и $37 млн соответственно. На одном из них был построен особняк с гостевым домом и бассейном.

Издание уточняет, что дом в 21 тыс. кв футов покупатель приобрел менее чем через сутки после осмотра.

Forbes уточнил, что ранее ценовой рекорд в Палм-Бич был у особняка, в 2019 г. проданного за $111 млн. При этом самой дорогой жилой недвижимостью в США является квартира на Манхэттене, в январе 2019  г. приобретенная за $238 млн основателем компании Citadel Кеном Гриффином.

Ранее по теме: Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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