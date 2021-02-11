СМИ узнали о покупке гражданином России самого дорогого особняка во Флориде
Гражданин России, пожелавший сохранить анонимность, приобрел в городе Палм-Бич во Флориде самый дорогой особняк в истории штата, сообщило издание New York Post со ссылкой на источники. Цена недвижимости составила $140 млн, покупатель расплатился наличными.
По данным NY Post, дом расположен на земле, которой ранее владел экс-президент США Дональд Трамп. В 2008 г. эту недвижимость за $95 млн приобрел российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, чье состояние на 2020 г. Forbes оценил в $6,6 млрд.
В июле 2019 г. Mansion Global сообщил, что бизнесмен разделил участок на три и продал их за $37,3 млн, $34,4 млн и $37 млн соответственно. На одном из них был построен особняк с гостевым домом и бассейном.
Издание уточняет, что дом в 21 тыс. кв футов покупатель приобрел менее чем через сутки после осмотра.
Forbes уточнил, что ранее ценовой рекорд в Палм-Бич был у особняка, в 2019 г. проданного за $111 млн. При этом самой дорогой жилой недвижимостью в США является квартира на Манхэттене, в январе 2019 г. приобретенная за $238 млн основателем компании Citadel Кеном Гриффином.