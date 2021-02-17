Аналитики спрогнозировали рост цен на недвижимость в 2021 году

По данным ВТБ, в 2020 г. из-за дефицита рабочей силы на стройках в связи с установлением ограничительных мер на фоне пандемии объем ввода жилья в эксплуатацию сократился по сравнению с годом ранее на 1,8%, составив 80,6 млн кв м. В 2021 году благодаря вакцинации населения от коронавируса ситуация улучшится, полагают эксперты. Кроме того, согласно условиям национального проекта «Жилье и городская среда», объем ежегодно вводимых в эксплуатацию квартир должен увеличиться до 120 млн кв м к 2030 году: на 50% по сравнению с показателями 2020 г.