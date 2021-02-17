Аналитики спрогнозировали рост цен на недвижимость в 2021 году
Рост цен на недвижимость в России в текущем году не будет выше целевого показателя инфляции в 4%, посчитали аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ). Замедлению темпов подорожания недвижимости поспособствуют стабилизация уровня ипотечных ставок, снижение инвестиционного спроса на недвижимость и увеличение объемов ввода нового жилья.
По данным ВТБ, в 2020 г. из-за дефицита рабочей силы на стройках в связи с установлением ограничительных мер на фоне пандемии объем ввода жилья в эксплуатацию сократился по сравнению с годом ранее на 1,8%, составив 80,6 млн кв м. В 2021 году благодаря вакцинации населения от коронавируса ситуация улучшится, полагают эксперты. Кроме того, согласно условиям национального проекта «Жилье и городская среда», объем ежегодно вводимых в эксплуатацию квартир должен увеличиться до 120 млн кв м к 2030 году: на 50% по сравнению с показателями 2020 г.
«Также с сентября 2021 года ожидается либерализация требований в строительстве, предполагающая отмену более 50% обязательных требований: признание 11 стандартов и сводов правил в строительстве полностью рекомендательными, а не обязательными к применению. С ростом количества предложений на рынке повышательная динамика цен должна приобрести менее выраженный характер, так как покупателям будет доступно множество объектов на любой кошелек», — заявил генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.
Аналитики также ожидают, что в 2021 г. вырастет интерес граждан к недвижимости вторичного рынка, так как она стала более выгодной по цене за квадратный метр, чем первичное жилье. В этом случае ажиотажный спрос на «первичку», который, как ранее сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, в ряде регионов страны вызвал «перегрев» на рынке, спадет.
Также ожидается снижение инвестиционного спроса граждан на объекты недвижимости. Подобный прогноз обусловлен снижением ставок по депозитам вслед за рекордным понижением ключевой ставки Банка России до 4,25% годовых. Так, за прошлый год объем остатков на банковских депозитах граждан сроком более года снизился на 5% (или 600 млрд руб.) после роста на 10% (1,1 трлн руб.) в 2019 г. При этом часть депозитов населения была вложена в растущий рынок недвижимости.
Кроме того, аналитики полагают, что уровень ставок по ипотеке стабилизируется при сохранении программ льготного кредитования.
Согласно исследованию, представленному аналитиками «Дом.РФ» в конце октября 2020 г., с начала года на фоне действия льготной программы, позволяющей приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, и последовавшего из-за нее роста спроса на недвижимость, жилье в новостройках России подорожало на 10,5%. В реальном выражении, то есть без учета инфляции, цены увеличились на 7,4%