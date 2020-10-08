Песков прокомментировал предупреждение ЦБ о рисках «перегрева» рынка ипотеки

«Я вспомню, наверное, ставшие уже знаменитыми слова президента о Сцилле и Харибде. Вот это тот самый случай, когда, с одной стороны, нужно использовать ситуацию для того, чтобы как можно больше людей стали собственниками жилья. Это раз, это главная задача. Второе – это чтобы сектор стройки жил, а сектор стройки имеет один из самых сильных кумулятивных эффектов для экономики в целом», – сказал Песков.