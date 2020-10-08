Песков прокомментировал предупреждение ЦБ о рисках «перегрева» рынка ипотеки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «тонкой материей» ситуацию, сложившуюся на ипотечном рынке. Он подчеркнул, что правительство страны внимательно наблюдает за ситуацией, при которой, с одной стороны, необходимо помочь людям с приобретением жилья, а с другой – поддержать строительный сектор. Об этом Песков заявил журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предупреждение Банка России о возможных рисках «перегрева» на рынке ипотеки.
«Я вспомню, наверное, ставшие уже знаменитыми слова президента о Сцилле и Харибде. Вот это тот самый случай, когда, с одной стороны, нужно использовать ситуацию для того, чтобы как можно больше людей стали собственниками жилья. Это раз, это главная задача. Второе – это чтобы сектор стройки жил, а сектор стройки имеет один из самых сильных кумулятивных эффектов для экономики в целом», – сказал Песков.
Пресс-секретарь также добавил, что в данной ситуации необходимо сделать так, чтобы «обеспокоенности мегарегулятора не были столь актуальны». «Это тонкая материя, но здесь нет сомнений, что правительство очень внимательно за этим наблюдает», – отметил Песков.
Ранее сегодня директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов в интервью «РИА Новостям» предупредил, что возможное продление действия льготной ипотечной программы на приобретение жилья в новостройке с фиксированной ставкой 6,5% годовых может спровоцировать на ипотечном рынке «перегрев». Пока данная программа действует в стране до 1 ноября текущего года. Однако правительство неоднократно высказывалось о ее возможном продлении.