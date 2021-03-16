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Сбер назвал регионы с самыми дешевыми квартирами

Ведомости

Самые доступные квартиры на вторичном рынке предлагаются в Ингушетии: их средняя стоимость составляет около 1 млн руб., говорится в исследовании Сбербанка.

Аналитики производили расчеты на основе объявлений о продаже квартиры площадью 45 кв. м, опубликованных на DomClick.ru в 2020 г. Помимо Ингушетии, самые доступные варианты на вторичном рынке можно найти во Владимирской и Курганской областях. В среднем квартиры от собственника в этих регионах предлагаются по цене от 1,7 млн руб.

Помимо Ингушетии, самые доступные варианты на вторичном рынке можно найти во Владимирской и Курганской областях. В среднем квартиры от собственника в этих регионах предлагаются по цене от 1,7 млн руб. Чуть выше цены на вторичном рынке в республиках Калмыкия и Марий Эл — квартиру здесь можно приобрести по цене от 1,8 млн руб. В десятку регионов с самыми низкими ценами на вторичном рынке также вошли Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкарская Республика.

Самые дешевые квартиры на первичном рынке жилья продаются в Курганской и Оренбургской областях – 1,7 млн руб. В Ивановской области можно купить квартиру в среднем за 1,8 млн руб., в Псковской области – за 1,9 млн. В Саратовской и Смоленской областях, Адыгее и Ставропольском крае купить жилье на первичном рынке можно примерно за 2 млн руб., в Чувашии и Брянской области – за 2,1 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных