Сбер назвал регионы с самыми дешевыми квартирами

Помимо Ингушетии, самые доступные варианты на вторичном рынке можно найти во Владимирской и Курганской областях. В среднем квартиры от собственника в этих регионах предлагаются по цене от 1,7 млн руб. Чуть выше цены на вторичном рынке в республиках Калмыкия и Марий Эл — квартиру здесь можно приобрести по цене от 1,8 млн руб. В десятку регионов с самыми низкими ценами на вторичном рынке также вошли Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкарская Республика.