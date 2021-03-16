Сбер назвал регионы с самыми дешевыми квартирами
Самые доступные квартиры на вторичном рынке предлагаются в Ингушетии: их средняя стоимость составляет около 1 млн руб., говорится в исследовании Сбербанка.
Аналитики производили расчеты на основе объявлений о продаже квартиры площадью 45 кв. м, опубликованных на DomClick.ru в 2020 г. Помимо Ингушетии, самые доступные варианты на вторичном рынке можно найти во Владимирской и Курганской областях. В среднем квартиры от собственника в этих регионах предлагаются по цене от 1,7 млн руб.
Помимо Ингушетии, самые доступные варианты на вторичном рынке можно найти во Владимирской и Курганской областях. В среднем квартиры от собственника в этих регионах предлагаются по цене от 1,7 млн руб. Чуть выше цены на вторичном рынке в республиках Калмыкия и Марий Эл — квартиру здесь можно приобрести по цене от 1,8 млн руб. В десятку регионов с самыми низкими ценами на вторичном рынке также вошли Челябинская, Брянская, Псковская, Саратовская области и Кабардино-Балкарская Республика.
Самые дешевые квартиры на первичном рынке жилья продаются в Курганской и Оренбургской областях – 1,7 млн руб. В Ивановской области можно купить квартиру в среднем за 1,8 млн руб., в Псковской области – за 1,9 млн. В Саратовской и Смоленской областях, Адыгее и Ставропольском крае купить жилье на первичном рынке можно примерно за 2 млн руб., в Чувашии и Брянской области – за 2,1 млн.