Аналитики сообщили о росте цен на жилье в аренду после отмены «удаленки»
Средняя цена однокомнатной квартиры в аренду в Москве выросла на 1,6% после того, как в конце января столичные власти отменили обязанность работодателей перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников в связи с коронавирусом, говорится в исследовании сервиса для поиска недвижимости ЦИАН (есть в распоряжении «Ведомостей»). При этом год к году стоимость такого жилья выросла заметнее — на 6,2%.
«Средняя ставка долгосрочной аренды в столице для однокомнатных квартир сегодня составляет 38,9 тыс. рублей в месяц — относительно последних чисел января, когда стало известно об отмене обязательной «удаленки», рост составил 1,6% (с 38,3 тыс. рублей). В годовой динамике текущие ставки выше на 6,2% — в начале 2020 г., до пандемии, квартиру можно было снять в среднем за 36,6 тыс. рублей в месяц», — говорится в отчете исследования.
Двухкомнатные квартиры, которые, как утверждают эксперты, менее востребованы на рынке аренды, за месяц не изменились в цене, сохранившись на уровне 53,7 тыс. руб. Однако и они подорожали за год — на 3,5% с 51,9 тыс. руб.
В целом, по данным аналитиков, число просматриваемых объявлений сдачи жилья в Москве (потенциальный спрос) на фоне отмены обязательной удаленки и возвращения сотрудников в офисы вырос на 16% по сравнению с тем уровнем, что был в тот же период прошлого года, до наступления пандемии. В то же время эксперты заметили рост лояльности рантье в пандемию. Так, если до нее положительное решение об аренде от собственников недвижимости получил 41% людей, находящихся в поиске квартиры, то к осени 2020 г. эта доля выросла до 57%.
В ЦИАН также выяснили, что потенциально сдать квартиру кому угодно готовы лишь 10% арендодателей. Наиболее высока доля тех, кто откажет в аренде гражданам других стран, — 29%. Почти столько же — 28% — не приемлют жильцов с животными. С меньшей неохотой арендодатели готовы сдать недвижимость семейным парам с маленькими детьми и родителям-одиночкам с маленькими детьми. Им откажут 16% и 14% владельцев квартир соответственно.