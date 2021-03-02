Аналитики сообщили о росте цен на жилье в аренду после отмены «удаленки»

В целом, по данным аналитиков, число просматриваемых объявлений сдачи жилья в Москве (потенциальный спрос) на фоне отмены обязательной удаленки и возвращения сотрудников в офисы вырос на 16% по сравнению с тем уровнем, что был в тот же период прошлого года, до наступления пандемии. В то же время эксперты заметили рост лояльности рантье в пандемию. Так, если до нее положительное решение об аренде от собственников недвижимости получил 41% людей, находящихся в поиске квартиры, то к осени 2020 г. эта доля выросла до 57%.