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Аналитики оценили долю платящих налоги от сдачи жилья москвичей

Ведомости

Лишь каждый третий человек, сдающий в аренду жилье в Москве, платит налоги с этой деятельности, говорится в исследовании сервиса для поиска недвижимости ЦИАН (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«Рынок столичной аренды на треть легальный: среди всех респондентов 35% платят налоги от сдачи в аренду. Еще 23% честно признались, что скрывают данные доходы от государства. Остальные 42% предпочли не отвечать на данный вопрос, «оставаясь в тени», как и большая часть арендного бизнеса», — сообщили аналитики.

При этом росту доли налогоплательщиков в этом секторе способствовало введение возможности оформить статус самозанятого, заявили в ЦИАН. Такой вариант уплаты налогов выбрали 76% из тех, кто уже вышел из «серого сектора». 14% оформились как индивидуальные предприниматели. Еще 10% ежегодно уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 13% по декларации.

Эксперты также выяснили, что более чем для половины (56%) арендодателей сумма, которую они получают от сдачи недвижимости, составляет не больше 25% от общего ежемесячного дохода. Для еще четверти — до половины всего заработка. Доля тех, кто живет практически только на деньги со сдачи жилья, составляет 11%.

Так, большинство (71%) арендодателей — это наемные сотрудники из разных компаний. Там они получают основной доход. Средний возраст московских рантье составляет 39 лет. Пенсионерами же являются только 4% сдающих недвижимость.

При этом почти каждый третий (30%) московский арендодатель — это инвестор, который приобрел жилье специально для того, чтобы сдавать его. Однако большая часть (46%) тех, кто сдает квартиры в столице, изначально покупали их для себя.

В середине января этого года СМИ узнали, что до конца 2021 г. Минстрой внесет в Госдуму законопроект, предполагающий создание информационной системы учета договора найма жилья. Планируется, что она будет интегрирована с системами Федеральной налоговой службы, что упростит начисление и уплату налогов для собственника квартиры, поможет вывести аренду жилья из серой зоны и повысит налоговые поступления. 

Ранее по теме: Минстрой планирует ужесточить контроль над арендой жилья

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных