Аналитики оценили долю платящих налоги от сдачи жилья москвичей

Эксперты также выяснили, что более чем для половины (56%) арендодателей сумма, которую они получают от сдачи недвижимости, составляет не больше 25% от общего ежемесячного дохода. Для еще четверти — до половины всего заработка. Доля тех, кто живет практически только на деньги со сдачи жилья, составляет 11%.