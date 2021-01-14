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Минстрой планирует ужесточить контроль над арендой жилья

Ведомости

Минстрой до конца 2021 г. внесет в Госдуму законопроект, который должен вывести из «серой» зоны рынок аренды жилья, сообщила газета «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства. 

По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина, ведомство предлагает ввести информационную систему учета договора найма жилья. Она будет интегрирована с системами Федеральной налоговой службы, что упростит начисление и уплату налогов для собственника квартиры, поможет вывести аренду жилья из серой зоны и повысит налоговые поступления, отметил Стасишин. 

По данным источника издания, близкого к разработке законопроекта, текст документа еще не готов, сейчас идет его разработка и обсуждение. В «Дом.РФ» изданию сообщили, что законопроект поможет повысить прозрачность рынка аренды жилья и защитить права арендодателей и арендаторов.

По мнению нескольких экспертов, стоимость аренды жилья в случае выведения ее из серой зоны может вырасти в пределах 13% — соразмерно налогу на доходы от аренды имущества физлиц. 

В апреле 2020 г. «Дом.РФ» планировал привлечь к строительству арендных домов частных инвесторов. Им хотят компенсировать 650 млн руб. из бюджета до 2024 года за скидки по аренде жилья. Таким образом власти хотят обеспечить жильем более 980 тыс. семей из числа нуждающихся, писал РБК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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