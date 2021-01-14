Минстрой планирует ужесточить контроль над арендой жилья

По данным источника издания, близкого к разработке законопроекта, текст документа еще не готов, сейчас идет его разработка и обсуждение. В «Дом.РФ» изданию сообщили, что законопроект поможет повысить прозрачность рынка аренды жилья и защитить права арендодателей и арендаторов.