Минстрой планирует ужесточить контроль над арендой жилья
Минстрой до конца 2021 г. внесет в Госдуму законопроект, который должен вывести из «серой» зоны рынок аренды жилья, сообщила газета «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.
По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никиты Стасишина, ведомство предлагает ввести информационную систему учета договора найма жилья. Она будет интегрирована с системами Федеральной налоговой службы, что упростит начисление и уплату налогов для собственника квартиры, поможет вывести аренду жилья из серой зоны и повысит налоговые поступления, отметил Стасишин.
По данным источника издания, близкого к разработке законопроекта, текст документа еще не готов, сейчас идет его разработка и обсуждение. В «Дом.РФ» изданию сообщили, что законопроект поможет повысить прозрачность рынка аренды жилья и защитить права арендодателей и арендаторов.
По мнению нескольких экспертов, стоимость аренды жилья в случае выведения ее из серой зоны может вырасти в пределах 13% — соразмерно налогу на доходы от аренды имущества физлиц.