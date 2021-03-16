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Доля одобренных заявок на ипотеку упала до минимума за четыре года

Ведомости

Доля одобренных банками заявок на ипотеку в феврале 2021 г. достигла минимума за четыре года и составила 63,8%, сообщил РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В феврале 2017 г. показатель составил 63,9%.

По сравнению с январем 2021 г. доля одобренных заявок на ипотеку снизилась на 1,3 п.п., по сравнению с декабрем 2020 г. – на 5,3 п.п. Аналитики отметили, что по другим видам кредитов банки практически не изменили уровень одобрений. Показатель по автокредитам в феврале вырос на 0,9 п.п. по сравнению с декабрем и составил 39,5%, по потребительским кредитам – снизился на 0,8 п.п. до 32,4%.

По мнению аналитиков, на снижение уровня одобрения ипотеки в начале 2021 г. повлияло сокращение числа платежеспособных заемщиков.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» тоже зарегистрировало снижение доли одобренных заявок на ипотеку, но оценило его как минимальное. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) не ответило на запрос издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных