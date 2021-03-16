Доля одобренных заявок на ипотеку упала до минимума за четыре года

По сравнению с январем 2021 г. доля одобренных заявок на ипотеку снизилась на 1,3 п.п., по сравнению с декабрем 2020 г. – на 5,3 п.п. Аналитики отметили, что по другим видам кредитов банки практически не изменили уровень одобрений. Показатель по автокредитам в феврале вырос на 0,9 п.п. по сравнению с декабрем и составил 39,5%, по потребительским кредитам – снизился на 0,8 п.п. до 32,4%.