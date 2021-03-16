Доля одобренных заявок на ипотеку упала до минимума за четыре года
По сравнению с январем 2021 г. доля одобренных заявок на ипотеку снизилась на 1,3 п.п., по сравнению с декабрем 2020 г. – на 5,3 п.п. Аналитики отметили, что по другим видам кредитов банки практически не изменили уровень одобрений. Показатель по автокредитам в феврале вырос на 0,9 п.п. по сравнению с декабрем и составил 39,5%, по потребительским кредитам – снизился на 0,8 п.п. до 32,4%.
По мнению аналитиков, на снижение уровня одобрения ипотеки в начале 2021 г. повлияло сокращение числа платежеспособных заемщиков.
Бюро кредитных историй «Эквифакс» тоже зарегистрировало снижение доли одобренных заявок на ипотеку, но оценило его как минимальное. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) не ответило на запрос издания.