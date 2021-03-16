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Спрос на жилье в России превысил предложение

Ведомости

Спрос на жилье в России превысил предложение, заявил замминистра строительства Ирек Файзуллин, передает ТАСС. По его словам, в связи с этим фактом почти во всех регионах страны у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры. 

«Практически в каждом регионе закончились свободные квартиры у застройщиков, сегодня спрос превышает предложение, и в этой связи активный заход во все субъекты РФ конкурентных застройщиков — задача министерства и правительства России», — сказал Файзуллин на форуме «Сильная Россия». 

По его данным, две трети российских семей хотят сменить или улучшить жилье, поэтому до конца 2030 г. должен быть построен 1 млрд кв.м. жилья. По словам замминистра, этот объем будет востребован среди населения. 

Он также отметил, что 54% многоквартирных домов строится с привлечением средств дольщиков через счета эскорту, реформа начала действовать с начала 2019 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных