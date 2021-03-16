Спрос на жилье в России превысил предложение
Спрос на жилье в России превысил предложение, заявил замминистра строительства Ирек Файзуллин, передает ТАСС. По его словам, в связи с этим фактом почти во всех регионах страны у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры.
«Практически в каждом регионе закончились свободные квартиры у застройщиков, сегодня спрос превышает предложение, и в этой связи активный заход во все субъекты РФ конкурентных застройщиков — задача министерства и правительства России», — сказал Файзуллин на форуме «Сильная Россия».
По его данным, две трети российских семей хотят сменить или улучшить жилье, поэтому до конца 2030 г. должен быть построен 1 млрд кв.м. жилья. По словам замминистра, этот объем будет востребован среди населения.
Он также отметил, что 54% многоквартирных домов строится с привлечением средств дольщиков через счета эскорту, реформа начала действовать с начала 2019 г.