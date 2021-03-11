ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в некоторых регионах страны

Набиуллина уже не в первый раз говорит о необходимости продления льготной ипотеки. По ее словам, к январю этого года эффект от программы был «съеден» ростом цен на жилье. При этом в целом по ее словам отмена данной меры не приведет к падению стоимости квартир, а лишь замедлит их подорожание. Продление льготной ипотеки также неоднократно допускал и вице-премьер Марат Хуснуллин.