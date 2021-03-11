ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в некоторых регионах страны
Банк России предлагает продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны, заявила в интервью «Известиям» глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Продлить программу планируется в тех регионах, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было. «Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса», — сказала Набиуллина.
Она перечислила регионы, в которых ситуация позволяет продлить программу: это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.
Набиуллина уже не в первый раз говорит о необходимости продления льготной ипотеки. По ее словам, к январю этого года эффект от программы был «съеден» ростом цен на жилье. При этом в целом по ее словам отмена данной меры не приведет к падению стоимости квартир, а лишь замедлит их подорожание. Продление льготной ипотеки также неоднократно допускал и вице-премьер Марат Хуснуллин.
Программа льготной ипотеки под 6,5% была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г.
Министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил, что программа привела к возникновению «перегревов» на нескольких региональных рынках. При этом аналитики ВТБ посчитали, что программа в случае продления потеряет экономический смысл для конечного потребителя лишь в 10-15 из 85 регионов России.