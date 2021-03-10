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Четверть миллиона семей в России взяли ипотеку с начала года

Ведомости

С начала 2021 г. выдано более 240 тыс. ипотечных кредитов, то есть почти четверть миллиона семей улучшили свои жилищные условия, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы наблюдаем небывалый рост ипотечного кредитования, который сохраняется уже девятый месяц подряд. Более 240 тыс. ипотечных кредитов с начала года — это почти четверть миллиона семей, улучшивших свои жилищные условия», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, в феврале этого года в России выдано 147 тыс. кредитов на 410 млрд руб., что превышает показатели февраля прошлого года на 36% в количественном выражении и на 53% — в денежном. В общей сложности за январь-февраль в стране выдано 242 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 669 млрд руб.

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По данным Банка России, в январе средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в стране составила 7,23% (на 2 п.п. ниже, чем годом ранее). На первичном рынке, где действуют льготные программы с государственным участием, средняя ставка еще ниже — 5,86%. В то же время в рыночном сегменте ипотеки, при покупке жилья на вторичном рынке, ставки все еще остаются достаточно высокими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных