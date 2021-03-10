Четверть миллиона семей в России взяли ипотеку с начала года
С начала 2021 г. выдано более 240 тыс. ипотечных кредитов, то есть почти четверть миллиона семей улучшили свои жилищные условия, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы наблюдаем небывалый рост ипотечного кредитования, который сохраняется уже девятый месяц подряд. Более 240 тыс. ипотечных кредитов с начала года — это почти четверть миллиона семей, улучшивших свои жилищные условия», — цитирует ТАСС Хуснуллина.
По предварительной оценке ДОМ.РФ и Frank RG, в феврале этого года в России выдано 147 тыс. кредитов на 410 млрд руб., что превышает показатели февраля прошлого года на 36% в количественном выражении и на 53% — в денежном. В общей сложности за январь-февраль в стране выдано 242 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 669 млрд руб.
По данным Банка России, в январе средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в стране составила 7,23% (на 2 п.п. ниже, чем годом ранее). На первичном рынке, где действуют льготные программы с государственным участием, средняя ставка еще ниже — 5,86%. В то же время в рыночном сегменте ипотеки, при покупке жилья на вторичном рынке, ставки все еще остаются достаточно высокими.