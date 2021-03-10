Четверть миллиона семей в России взяли ипотеку с начала года

По данным Банка России, в январе средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в стране составила 7,23% (на 2 п.п. ниже, чем годом ранее). На первичном рынке, где действуют льготные программы с государственным участием, средняя ставка еще ниже — 5,86%. В то же время в рыночном сегменте ипотеки, при покупке жилья на вторичном рынке, ставки все еще остаются достаточно высокими.