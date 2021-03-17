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Недвижимость

Названы регионы России с дефицитом новостроек на рынке

Ведомости

Спрос на жилье в новостройках заметно превышает предложение в Башкортостане, Краснодарском, Пермском и Алтайском краях, а также в Саратовской области, рассказали эксперты, опрошенные «РИА Новостями».

Так, руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев сообщил, что с момента введения в России в середине апреля 2020 г. программы льготной ипотеки, позволяющей приобрести квартиру в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых, спрос на подобную недвижимость в Башкортостане вырос на 12%. Объем предложения при этом упал на 37%.

Сильнее всего среди указанных регионов спрос на новостройки увеличился в Пермском крае — на 53% при снижении числа объявлений о продаже жилья на 17%. По Саратовской области данные показатели составляют 43% и 28% соответственно. В Алтайском крае спрос вырос на 20%, а предложение упало на 8%.

В Краснодарском крае объем предложения, наоборот, снизился всего на 2%. Однако при этом на 35% повысился спрос. В Москве же спрос увеличился на 6%, а предложение упало на 20%. По данным агентства недвижимости «Метриум», в феврале на столичном рынке новостроек комфорт- и эконом-класса было 11,8 тыс. квартир, что является рекордно низким значением за пять лет — с конца 2015 г. 

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов пояснил, что подобная тенденция обусловлена не только действием программы льготной ипотеки под 6,5%.

«Проблема в том, что на рынок выходит меньше нового предложения, чем раньше. После перехода на эскроу-счета удлинился цикл согласования проектов, особенно в банках. Кроме того, многие мелкие застройщики ушли с рынка, а начать заниматься жилищным строительством «с нуля» стало крайне затруднительно», — сказал он.

Ранее, в феврале, министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о наличии «локальных перегревов» на рынке ипотеки на фоне действия программы под 6,5%. По его словам, из-за повышения спроса на недвижимость стали расти цены на нее, особенно на Дальнем Востоке. При этом Банк России предупреждал о возникновении подобной ситуации еще в октябре. В связи с этим регулятор выступает против дальнейшего продления программы, которая на данный момент действует до 1 июля 2021 г.

Ранее по теме: Минэкономразвития заявило о наличии «локальных перегревов» на рынке ипотеки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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