Аналитики назвали города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье
Цены на вторичное жилье в марте больше всего выросли в Нижнем Новгороде, Омске и Краснодаре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.
1 кв. м в Нижнем Новгороде подорожал на 2,57% по сравнению с февралем до 76 629 руб. В Омске стоимость 1 кв. м жилья выросла на 2,52% до 50 378 руб., в Краснодаре цена выросла на 2,49% до 57 967 руб.
Меньше всего выросла стоимость квадратного метра вторичного жилья в Челябинске, Ростове-на-Дону и Уфе – на 0,44%, 0,98% и 1,01%. В Москве цена квадратного метра выросла на 1,13% до 246 390 руб., в Санкт-Петербурге – на 1,34% до 147 278 руб.
За год вторичное жилье больше всего подорожало в Санкт-Петербурге – на 23,31%. Второе место занял Нижний Новгород – цена на квадратный метр выросла на 16,53%. Москва получила третье место – вторичное жилье в городе подорожало на 16,48%. Меньше всего за год изменились цены на «вторичку» в Тольятти – рост на 5,37%, Самаре – на 5,56%, Перми – 6,04%.