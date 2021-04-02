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Аналитики назвали города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье

Ведомости

Цены на вторичное жилье в марте больше всего выросли в Нижнем Новгороде, Омске и Краснодаре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

1 кв. м в Нижнем Новгороде подорожал на 2,57% по сравнению с февралем до 76 629 руб. В Омске стоимость 1 кв. м жилья выросла на 2,52% до 50 378 руб., в Краснодаре цена выросла на 2,49% до 57 967 руб.

Меньше всего выросла стоимость квадратного метра вторичного жилья в Челябинске, Ростове-на-Дону и Уфе – на 0,44%, 0,98% и 1,01%. В Москве цена квадратного метра выросла на 1,13% до 246 390 руб., в Санкт-Петербурге – на 1,34% до 147 278 руб.

За год вторичное жилье больше всего подорожало в Санкт-Петербурге – на 23,31%. Второе место занял Нижний Новгород – цена на квадратный метр выросла на 16,53%. Москва получила третье место – вторичное жилье в городе подорожало на 16,48%. Меньше всего за год изменились цены на «вторичку» в Тольятти – рост на 5,37%, Самаре – на 5,56%, Перми – 6,04%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных