Аналитики назвали города России с наибольшим ростом цен на вторичное жилье

За год вторичное жилье больше всего подорожало в Санкт-Петербурге – на 23,31%. Второе место занял Нижний Новгород – цена на квадратный метр выросла на 16,53%. Москва получила третье место – вторичное жилье в городе подорожало на 16,48%. Меньше всего за год изменились цены на «вторичку» в Тольятти – рост на 5,37%, Самаре – на 5,56%, Перми – 6,04%.