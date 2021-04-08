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Путин поручил ФАС проверить рост цен на жилье

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить ситуацию с ростом цен на жилье.

«Необходимо создание дополнительного предложения, прежде всего, на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС. Надо посмотреть, что там происходит», – сказал Путин на совещании с руководством правительства по вопросам реализации посланий президента Федеральному собранию в 2019 и 2020 гг. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что в среднем по России цены на жилье выросли на 12%, в Северной Осетии – на 30%, в Орловской области – на 19,7%, в Адыгее – на 19,3%, в Амурской области – на 18,6%, в Рязанской области – на 17,6%. «Это не просто рост цены, это такой существенный рост», – подчеркнул глава государства.

В конце марта руководитель Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что стоимость жилья в России может снова увеличиться в связи с повышением цен на строительные материалы в конце 2020 г. Он отметил, что цены выросли неоднородно в каждом из субъектов по разным причинам.

Ранее по теме: Минстрой допустил очередной рост цен на жилье в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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