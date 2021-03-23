Минстрой допустил очередной рост цен на жилье в России
Стоимость жилья в России может снова увеличиться в связи с повышением цен на строительные материалы в конце 2020 г., заявил руководитель Минстроя Ирек Файзуллин, передает «РИА Новости».
«Требует анализа, везде на разных территориях рост цен произошёл по-разному», — сказал Файзуллин, напомнив, что цены выросли неоднородно в каждом из субъектов, возможно, по разным причинам.
При этом комплекс ситуаций, связанных с повышением цен, еще не исчерпан, отметил министр. «Потому что если брать металл, то это, вообще говоря, вторая половина 2020 года. То есть это объекты, которые мы видим фактически только на начальной стадии», — пояснил он.
Ранее аналитик по банковскому сектору ИК «Ренессанс капитал» Николай Теплов спрогнозировал, что вторая половина года неизбежно приведет к росту процентной ставки ипотечных займов, а это сместит интересы покупателя в сторону вторичного рынка недвижимости. При этом жилье перестанет дорожать или темпы роста цен на него заметно снизятся.