Минстрой допустил очередной рост цен на жилье в России

При этом комплекс ситуаций, связанных с повышением цен, еще не исчерпан, отметил министр. «Потому что если брать металл, то это, вообще говоря, вторая половина 2020 года. То есть это объекты, которые мы видим фактически только на начальной стадии», — пояснил он.