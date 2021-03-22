Эксперты рынка недвижимости ждут отмены льготной ипотеки

Эксперты рынка недвижимости ждут отмены льготной ипотекиЭто остановит рост цен и оживит вторичный рынок жилья. Но ставки по кредитам начнут расти
Вторая половина года неизбежно приведет к росту процентной ставки ипотечных займов, а интерес покупателей на этом фоне сместится в сторону вторичного рынка недвижимости. Зато жилье перестанет дорожать или, как минимум, темпы роста цен на него заметно снизятся. Такой прогноз озвучил Николай Теплов, аналитик по банковскому сектору ИК «Ренессанс капитал», в рамках пресс-брифинга «Банковский сектор как территория роста. Есть ли границы?».
Если правительство и продлит программу льготной ипотеки на второе полугодие, то уже явно не в прежних объемах. Тем не менее, по прогнозу Теплова, ипотечный сегмент будет расти и в 2021 г. увеличится на 15% по сравнению с прошлым годом. Если же льготная ипотека сохранится, темп роста может увеличиться до 17–18%, но останется ниже, чем в прошлом году (22%). При этом будут расти как средняя сумма кредита, так и продолжительность его выплаты из-за роста стоимости жилья. «За последний год в разных регионах темпы роста варьировались от 5 до 20%, что сказалось как на сроке, так и на размере кредитов. Мы ожидаем, что такая динамика продолжится и в текущем году, однако темпы роста снизятся», – отмечает Теплов.