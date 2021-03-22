Эксперты рынка недвижимости ждут отмены льготной ипотеки

Если правительство и продлит программу льготной ипотеки на второе полугодие, то уже явно не в прежних объемах. Тем не менее, по прогнозу Теплова, ипотечный сегмент будет расти и в 2021 г. увеличится на 15% по сравнению с прошлым годом. Если же льготная ипотека сохранится, темп роста может увеличиться до 17–18%, но останется ниже, чем в прошлом году (22%). При этом будут расти как средняя сумма кредита, так и продолжительность его выплаты из-за роста стоимости жилья. «За последний год в разных регионах темпы роста варьировались от 5 до 20%, что сказалось как на сроке, так и на размере кредитов. Мы ожидаем, что такая динамика продолжится и в текущем году, однако темпы роста снизятся», – отмечает Теплов.