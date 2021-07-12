В России запустили рекордный за два года объем новых жилых проектов
Совокупный объем запуска новых проектов многоквартирного строительства в июне этого года составил 5,3 млн кв. м, что является рекордным значением за последние два года, говорится в исследовании аналитического центра Дом.РФ.
Предыдущий рекорд был отмечен в июле 2019 г. Тогда среднемесячный объем запусков новых проектов составил 2,4 млн кв. м. Таким образом, прирост составил 2,2 раза. Кроме того, текущее значение в три раза больше, чем в июне 2020 г.
«Такой впечатляющий рост — следствие синергетического эффекта целого ряда мер, реализуемых государством для развития жилищной сферы страны. Это и льготные ипотечные программы для граждан, и льготные кредиты для застройщиков, и системные меры по развитию жилищного строительства», — пояснил генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко.
По его словам, «фундаментально благотворное» влияние на жилищный рынок оказала успешно завершенная реформа долевого строительства. Так, застройщики и банки за последние два года научили работать по новым правилам — с проектным финансированием и счетами эскроу.
Согласно рейтингу аналитиков, крупнейшим по объемам жилищного строительства регионом России в июне стала Москва. Там начали возводить 579 000 кв. м недвижимости, что в 5,7 раза больше, чем в тот же месяц прошлого года.
На втором месте оказалась Московская область, где в строительство было запущено 477 000 кв. м жилья. Это в 5 раз больше, чем в аналогичный период 2020 г. Также в топ-10 вошли Краснодарский край — 471 000 кв. м (+4,1 раза), Санкт-Петербург (270 000 кв. м; +13,7 раза), Ленинградская (249 000 кв. м; +8,5 раза), Челябинская (242 000 кв. м; +4,8 раза), Ростовская (219 000 кв. м; +3,1 раза) и Свердловская области (215 000 кв. м; +4,2 раза), а также Пермский край (143 000 кв. м; +1,6 раза) и Воронежская область (135 000 кв. м; +1,8 раза).
В Дом.РФ также указали, что вывод новых проектов на рынок в России растет на протяжении последних 11 месяцев. Так, с августа прошлого года было запущено 36 млн кв. м жилья, что на 75% больше, чем за сопоставимый период 2019–2020 гг. Устойчивый рост запусков новых проектов привел к увеличению портфеля строящегося многоквартирного жилья, который за июнь вырос на 2,4% в сравнении с маем — до 97,9 млн кв. м недвижимости, резюмировали эксперты.