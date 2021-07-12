В России запустили рекордный за два года объем новых жилых проектов

На втором месте оказалась Московская область, где в строительство было запущено 477 000 кв. м жилья. Это в 5 раз больше, чем в аналогичный период 2020 г. Также в топ-10 вошли Краснодарский край — 471 000 кв. м (+4,1 раза), Санкт-Петербург (270 000 кв. м; +13,7 раза), Ленинградская (249 000 кв. м; +8,5 раза), Челябинская (242 000 кв. м; +4,8 раза), Ростовская (219 000 кв. м; +3,1 раза) и Свердловская области (215 000 кв. м; +4,2 раза), а также Пермский край (143 000 кв. м; +1,6 раза) и Воронежская область (135 000 кв. м; +1,8 раза).