Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

«В Москве на протяжении 2020 года наблюдался существенный рост цен на жилую недвижимость, особенно в конце года, когда спрос достиг максимального значения. Однако в ретроспективе показатель не является рекордным: так, в III квартале 2008 года (+25,8%) и I квартале 2009 года (+23,8%) индекс превышал текущее значение», — заявила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.