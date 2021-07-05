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Москва и Санкт-Петербург вошли в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Ведомости

Москва и Санкт-Петербург заняли седьмое и восьмое места по росту цен на жилье в 150 крупных городах мира в первом квартале текущего года, следует из рейтинга Global Residential Cities Index, составленного агентством Knight Frank.

Так, недвижимость в столице подорожала на 22,4% за год. Примечательно, что в тот же период 2020 г. город занимал лишь 143 строчку. Тогда жилье там подешевело на 3,6% в годовом выражении.

Подорожание недвижимости в Санкт-Петербурге оценили в 22,1%. Год назад Северная столица находилась на шестой позиции, однако рост цен на жилье был меньше — 14%.

«В Москве на протяжении 2020 года наблюдался существенный рост цен на жилую недвижимость, особенно в конце года, когда спрос достиг максимального значения. Однако в ретроспективе показатель не является рекордным: так, в III квартале 2008 года (+25,8%) и I квартале 2009 года (+23,8%) индекс превышал текущее значение», — заявила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Эксперт также предупредила, что во втором квартале этого года рост цен на недвижимость в Москве может превзойти пиковые значения 2008 и 2009 гг. В то же время в среднесрочной перспективе аналитики ожидают замедления роста стоимости жилья из-за изменения условий льготной программы «Господдержка 2020» и вероятного повышения ставок по ипотеке.

В то же время в Санкт-Петербурге темпы роста цен замедлились. В четвертом квартале прошлого года недвижимость подорожала в годовом выражении на 25,4%, отметил генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. По его словам, замедление обусловлено «общим насыщением рынка, а также увеличением количества предложения».

«Этот тренд сохранится до конца года: мы не ожидаем резкого подъема цен, как это было в 2020 году, скорее всего, для рынка будет характерна слабо положительная динамика», — добавил он.

Первое место в топ-10 рейтинга Global Residential Cities Index занял турецкий Измир, где рост цен на недвижимость в первом квартале составил по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. 33,9%. За ним следуют Анкара (30,3%), Веллингтон (30,1%), Стамбул (28,8%), Сеул (26,1%) и Галифакс (22,5%). Замыкают десятку Гамильтон (20,9%) и Финикс (20%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных