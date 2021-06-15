Хуснуллин объяснил рост цен на жилье в России
Рост цен на жилье в России произошел в первую очередь из-за пандемии коронавируса, а не программа льготной ипотеки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».
«Смотрите, из чего поднялся вопрос (о продлении программы льготной ипотеки — прим. ред.): что ипотека сильно разгоняет цены. И мы проанализировали каждый населенный пункт, каждый регион, большую работу сделала ФАС, и мы доказали, что ипотека на рост цены в среднем повлияла — это плюс 4-5 процентов. Все остальное — это не ипотека, это реально пандемия», — сказал Хуснуллин.
«Все равно из-за пандемии стройка задержалась, все равно где-то она остановилась, в Москве и Московской области вообще останавливали на два месяца. А что такое остановить на два месяца? Ты распустил рабочих и потом еще месяц-два их собрать не можешь. Поэтому это реальные задержки произошли», — пояснил он.
На рост цены также повлияла возросшая стоимость материалов, недостаток трудовых ресурсов и мировая инфляция, отметил вице-премьер.
Об изменении льготных программ 4 июня объявил президент России Владимир Путин. Ранее по программе «Господдержка 2020», запущенной в апреле прошлого года, можно было приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. При этом максимальный объем ссуды составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. По новым условиям, которые начнут действовать со 2 июля и продлятся до 1 июля 2022 г., ставка будет 7%, а предельная сумма кредитования для всех субъектов страны — 3 млн руб.