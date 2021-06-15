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Хуснуллин объяснил рост цен на жилье в России

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Рост цен на жилье в России произошел в первую очередь из-за пандемии коронавируса, а не программа льготной ипотеки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Смотрите, из чего поднялся вопрос (о продлении программы льготной ипотеки — прим. ред.): что ипотека сильно разгоняет цены. И мы проанализировали каждый населенный пункт, каждый регион, большую работу сделала ФАС, и мы доказали, что ипотека на рост цены в среднем повлияла — это плюс 4-5 процентов. Все остальное — это не ипотека, это реально пандемия», — сказал Хуснуллин.

«Все равно из-за пандемии стройка задержалась, все равно где-то она остановилась, в Москве и Московской области вообще останавливали на два месяца. А что такое остановить на два месяца? Ты распустил рабочих и потом еще месяц-два их собрать не можешь. Поэтому это реальные задержки произошли», — пояснил он.

На рост цены также повлияла возросшая стоимость материалов, недостаток трудовых ресурсов и мировая инфляция, отметил вице-премьер.

Об изменении льготных программ 4 июня объявил президент России Владимир Путин. Ранее по программе «Господдержка 2020», запущенной в апреле прошлого года, можно было приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. При этом максимальный объем ссуды составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. По новым условиям, которые начнут действовать со 2 июля и продлятся до 1 июля 2022 г., ставка будет 7%, а предельная сумма кредитования для всех субъектов страны — 3 млн руб.

Ранее по теме: Минфин оценил затраты бюджета на продление льготных ипотечных программ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных