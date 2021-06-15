Минфин оценил затраты бюджета на продление льготных ипотечных программ

Программа семейной ипотеки продлится до конца текущего года. Согласно предлагаемым изменениям, теперь она будет распространяться и на семьи с одним ребенком, а не только со вторым и последующим. Для этой меры предусмотрена ставка в 6% при сумме кредита до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и до 6 млн руб. для прочих регионов. Уточняется, что при рождении в семье первенца можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый.