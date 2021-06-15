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Минфин оценил затраты бюджета на продление льготных ипотечных программ

Ведомости

Министерство финансов России представило на общественное обсуждение проект постановления об изменении льготных ипотечных программ «Господдержка 2020» и «Семейная ипотека», следует из материалов на сайте ведомства. Согласно представленному документу, для продления первой меры в период с 2021 по 2024 г. из бюджета выделят порядка 40 млрд руб., второй — почти 50 млрд руб.

«Оценка затрат бюджета в 2021-24 гг. на продление ипотеки под 7% составит около 40 млрд рублей, затраты бюджета на модификацию семейной на тот же период — около 49 млрд рублей», — сказано в сообщении Минфина.

Об изменении льготных программ 4 июня объявил президент России Владимир Путин. Ранее по программе «Господдержка 2020», запущенной в апреле прошлого года, можно было приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. При этом максимальный объем ссуды составлял 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. По новым условиям, которые начнут действовать со 2 июля и продлятся до 1 июля 2022 г., ставка будет 7%, а предельная сумма кредитования для всех субъектов страны — 3 млн руб.

Программа семейной ипотеки продлится до конца текущего года. Согласно предлагаемым изменениям, теперь она будет распространяться и на семьи с одним ребенком, а не только со вторым и последующим. Для этой меры предусмотрена ставка в 6% при сумме кредита до 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и до 6 млн руб. для прочих регионов. Уточняется, что при рождении в семье первенца можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый.

«Сейчас необходимо сконцентрироваться прежде всего на помощи семьям с детьми. Так мы сможем решить задачу по улучшению демографической ситуации и в то же время поддержать спрос на жилье», — заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. 

По его словам, в прошлом году примерно 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы по льготным программам, при этом 75% из них — в рамках «Господдержки 2020».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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