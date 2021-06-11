ЦБ обеспокоен высокими темпами роста ипотечного кредитования

«Что касается темпов роста кредитования, они остаются высокими в корпоративным и особенно в розничном сегменте. Так, ипотека растет более чем на 25% год к году. Розничные кредиты дополнительно разогревают потребительский спрос. Определенные беспокойства у нас вызывает также тот факт, что рост кредитования происходит за счет кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В этой связи мы 1 июля возвращаем макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам на допандемический уровень, а с августа — и по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика», — сказала она.