ЦБ обеспокоен высокими темпами роста ипотечного кредитования
Темп роста ипотечного кредитования в России сейчас превышает 25% в годовом выражении, что вызывает у Банка России определенное беспокойство, заявила в ходе пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина.
«Что касается темпов роста кредитования, они остаются высокими в корпоративным и особенно в розничном сегменте. Так, ипотека растет более чем на 25% год к году. Розничные кредиты дополнительно разогревают потребительский спрос. Определенные беспокойства у нас вызывает также тот факт, что рост кредитования происходит за счет кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В этой связи мы 1 июля возвращаем макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам на допандемический уровень, а с августа — и по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика», — сказала она.
Набиуллина отметила, что, помимо уже озвученных мер, которые ЦБ анонсировал в конце мая, регулятор готов и дальше увеличивать макропруденциальные надбавки по кредитам. Глава ЦБ пояснила, что это необходимо для предотвращения накопления системных рисков и обеспечения финансовой стабильности в экономике.
Набиуллина также прокомментировала решение правительства об изменении условий льготной ипотечной программы «Господдержка 2020». Согласно нововведениям, с 1 июля максимальный размер кредита для всех регионов составит 3 млн руб., а не 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн для прочих субъектов, как это было изначально. Кроме того, максимальная ставка по подобным ссудам будет повышена с 6,5 до 7%. Сама программа продлена до 1 июля 2022 г.
Такое решение властей Набиуллина охарактеризована как взвешенное. Она отметила, что снижение максимального размера кредита позволит снизить ажиотажный спрос на ипотеку в крупнейших городах страны.
«Это приведет, конечно, с одной стороны к тому, что вот этот эффект на цены, на ажиотажный спрос будет меньше, будет некоторое охлаждение. Это означает выход из той программы, которая рассматривалась как антикризисная», — сказала глава ЦБ.
К 1 мая этого года объем задолженности россиян по ипотечным кредитам впервые в истории превысил 10 трлн руб. В целом за апрель россияне взяли 191 420 ипотечных кредитов на сумму 550,9 млрд руб. Это количество на 153% больше, чем годом ранее.