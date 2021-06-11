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ЦБ обеспокоен высокими темпами роста ипотечного кредитования

Ведомости

Темп роста ипотечного кредитования в России сейчас превышает 25% в годовом выражении, что вызывает у Банка России определенное беспокойство, заявила в ходе пресс-конференции председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Что касается темпов роста кредитования, они остаются высокими в корпоративным и особенно в розничном сегменте. Так, ипотека растет более чем на 25% год к году. Розничные кредиты дополнительно разогревают потребительский спрос. Определенные беспокойства у нас вызывает также тот факт, что рост кредитования происходит за счет кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В этой связи мы 1 июля возвращаем макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам на допандемический уровень, а с августа — и по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки заемщика», — сказала она.

Набиуллина отметила, что, помимо уже озвученных мер, которые ЦБ анонсировал в конце мая, регулятор готов и дальше увеличивать макропруденциальные надбавки по кредитам. Глава ЦБ пояснила, что это необходимо для предотвращения накопления системных рисков и обеспечения финансовой стабильности в экономике.

Набиуллина также прокомментировала решение правительства об изменении условий льготной ипотечной программы «Господдержка 2020». Согласно нововведениям, с 1 июля максимальный размер кредита для всех регионов составит 3 млн руб., а не 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн для прочих субъектов, как это было изначально. Кроме того, максимальная ставка по подобным ссудам будет повышена с 6,5 до 7%. Сама программа продлена до 1 июля 2022 г.

Такое решение властей Набиуллина охарактеризована как взвешенное. Она отметила, что снижение максимального размера кредита позволит снизить ажиотажный спрос на ипотеку в крупнейших городах страны. 

«Это приведет, конечно, с одной стороны к тому, что вот этот эффект на цены, на ажиотажный спрос будет меньше, будет некоторое охлаждение. Это означает выход из той программы, которая рассматривалась как антикризисная», — сказала глава ЦБ.

К 1 мая этого года объем задолженности россиян по ипотечным кредитам впервые в истории превысил 10 трлн руб. В целом за апрель россияне взяли 191 420 ипотечных кредитов на сумму 550,9 млрд руб. Это количество на 153% больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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