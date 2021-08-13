Спрос на апартаменты в Москве вырос при снижении интереса к льготной ипотеке

«Правовой статус апартаментов до сих пор не определен — закон планируется принять лишь в конце этого года. Пока не ясно, что станет его основой — предложение запретить строительство апартаментов или, наоборот, узаконить его. В этих условиях потребители активно раскупают уже готовые объекты — только в первом полугодии спрос на них вырос почти вдвое», — заявил генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.