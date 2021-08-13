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Спрос на апартаменты в Москве вырос при снижении интереса к льготной ипотеке

Ведомости

В первом полугодии текущего года в Москве было заключено 3500 сделок с апартаментами, что на 90% больше, чем в аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в группу ВТБ).

«Правовой статус апартаментов до сих пор не определен — закон планируется принять лишь в конце этого года. Пока не ясно, что станет его основой — предложение запретить строительство апартаментов или, наоборот, узаконить его. В этих условиях потребители активно раскупают уже готовые объекты — только в первом полугодии спрос на них вырос почти вдвое», — заявил генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев.

Таким образом, некоторые люди делали выбор в пользу апартаментов из-за их более низкой стоимости по сравнению с квартирами в новостройках. Кроме того, теперь дополнительный спрос стимулирует сокращение максимальной суммы льготной ипотеки до 3 млн руб. с 12 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и их областях и 6 млн руб. в других регионах.

По оценкам «Метра квадратного», спрос на льготную ипотеку в Москве и Санкт-Петербурге снизился в 1,5–2 раза из-за снижения доступности недвижимости после изменений условий программы, вступивших в силу с 1 июля. В итоге люди, которые не успели воспользоваться мерой господдержки, переключили внимание на еще не распроданные объекты в комплексах с апартаментами.

Дусалеев также указал, что объем предложения апартаментов на рынке постепенно сокращается. Во втором квартале этого года объем предложения снизился на 43% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 365,8 тыс. кв. м. Это связано с дефицитом новых проектов, вызванным повышенным спросом на недвижимость данного типа. В новых условиях спрос на них будет расти быстрее предложения, заявил эксперт.

«На рынке наблюдается сокращение их площадей, а стоимость квадратного метра уже растет примерно сопоставимо со стоимостью квартир. При этом существенного роста цен на рынке апартаментов не ожидается — по нашей оценке, он останется на уровне инфляции», — резюмировал Дусалеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных