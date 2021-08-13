Москва стала самым быстрорастущим городом в Европе по стоимости элитного жилья

Там говорится, что это самый высокий показатель с конца 2016 г. Лидеры рейтинга – Шанхай, Ханчжоу и Лос-Анджелес, в этих городах премиальные квартиры и апартаменты за шесть месяцев этого года подорожали на 13,7, 13,2 и 12%. Москва – седьмая, тут цены на элитное жилье выросли на 6,6%. Таким образом, российская столица стала самым быстрорастущим городом с точки зрения стоимости люксовой недвижимости в Европе. Абсолютные цифры компания не разглашает. По итогам аналогичного периода прошлого года, по данным Savills, Москва занимала то же самое место в рейтинге, правда, цены на дорогую недвижимость, наоборот, снизились на 2%.