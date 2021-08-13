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Москва стала самым быстрорастущим городом в Европе по стоимости элитного жилья

Дорогие квартиры пользуются высоким спросом у инвесторов
Антон Филатов Дарья Молоткова
Москва стала самым быстрорастущим городом в Европе по стоимости элитного жилья /Евгений Разумный / Ведомости

Средняя стоимость элитной недвижимости в мире по итогам первого полугодия 2021 г. выросла на 3,9%, сказано в проведенном агентством Savills исследовании World Cities Prime Residential Index (охватывает 30 городов).

Там говорится, что это самый высокий показатель с конца 2016 г. Лидеры рейтинга – Шанхай, Ханчжоу и Лос-Анджелес, в этих городах премиальные квартиры и апартаменты за шесть месяцев этого года подорожали на 13,7, 13,2 и 12%. Москва – седьмая, тут цены на элитное жилье выросли на 6,6%. Таким образом, российская столица стала самым быстрорастущим городом с точки зрения стоимости люксовой недвижимости в Европе. Абсолютные цифры компания не разглашает. По итогам аналогичного периода прошлого года, по данным Savills, Москва занимала то же самое место в рейтинге, правда, цены на дорогую недвижимость, наоборот, снизились на 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных