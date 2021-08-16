Ввод жилья в России вырос на 30% за семь месяцев

В прошлом году в Москве и Московской области из-за пандемии коронавируса действовали ограничения на строительные работы. Так, в Московском регионе в период с 13 апреля по 1 мая 2020 г. указами Сергея Собянина и Андрея Воробьева были приостановлены все строительные и ремонтные работы, за исключением возведения медицинских объектов, объектов связи и обслуживания транспортной инфраструктуры.