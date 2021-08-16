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Ввод жилья в России вырос на 30% за семь месяцев

Ведомости

Объем ввода жилья в России за январь-июль 2021 г. составил 43,9 млн кв. м., что на 30,1% больше, чем за аналогичный период 2020 г., свидетельствуют данные Росстата.

Лидером по объему ввода нового жилья стала Московская область. В регионе было введено 4,5 млн кв.м. жилья (+51,9% год-к-году). На втором месте — Москва с 3,6 млн кв.м. введенного жилья (+46,9%), тройку лидеров замкнул Краснодарский край с 2,5 млн кв.м. жилья (-3,6%). 

Меньше всего жилья было введено в Ненецком автономном округе (7,7 тыс. кв м), Магаданской области и на Чукотке (по 1,7 тыс. кв.м.).

В прошлом году в Москве и Московской области из-за пандемии коронавируса действовали ограничения на строительные работы. Так, в Московском регионе в период с 13 апреля по 1 мая 2020 г. указами Сергея Собянина и Андрея Воробьева были приостановлены все строительные и ремонтные работы, за исключением возведения медицинских объектов, объектов связи и обслуживания транспортной инфраструктуры. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных