Ввод жилья в России вырос на 30% за семь месяцев
Объем ввода жилья в России за январь-июль 2021 г. составил 43,9 млн кв. м., что на 30,1% больше, чем за аналогичный период 2020 г., свидетельствуют данные Росстата.
Лидером по объему ввода нового жилья стала Московская область. В регионе было введено 4,5 млн кв.м. жилья (+51,9% год-к-году). На втором месте — Москва с 3,6 млн кв.м. введенного жилья (+46,9%), тройку лидеров замкнул Краснодарский край с 2,5 млн кв.м. жилья (-3,6%).
Меньше всего жилья было введено в Ненецком автономном округе (7,7 тыс. кв м), Магаданской области и на Чукотке (по 1,7 тыс. кв.м.).
В прошлом году в Москве и Московской области из-за пандемии коронавируса действовали ограничения на строительные работы. Так, в Московском регионе в период с 13 апреля по 1 мая 2020 г. указами Сергея Собянина и Андрея Воробьева были приостановлены все строительные и ремонтные работы, за исключением возведения медицинских объектов, объектов связи и обслуживания транспортной инфраструктуры.