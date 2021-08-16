На месте завода «Ливиз» в Санкт-Петербурге, скорее всего, появится жилой комплекс

На месте завода «Ливиз» в Санкт-Петербурге, скорее всего, появится жилой комплексЗдания ликероводочного предприятия приобрела группа ЛСР
Структура группы ЛСР стала победителем аукциона по продаже бывших зданий ликероводочного завода «Ливиз» в Санкт-Петербурге, следует из протокола торгов. За комплекс площадью 33 218 кв. м и участок в 3,6 га на Синопской набережной при начальной цене 524,9 млн руб. она предложила 1,12 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин называет эту цену рыночной.
Кроме ЛСР в торгах принимало участие еще 13 компаний, правда, свои ценовые предложения сделали лишь пять из них. Среди них – холдинг RBI, специализирующийся на строительстве жилья в Санкт-Петербурге (1 млрд руб.), строительная группа КВС Сергея Ярошенко (787,4 млн руб.), структура бывшего совладельца сети казино «Вулкан» и девелопера Владимира Скигина (551,1 млн руб.).