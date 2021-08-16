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На месте завода «Ливиз» в Санкт-Петербурге, скорее всего, появится жилой комплекс

Здания ликероводочного предприятия приобрела группа ЛСР
Дарья Молоткова Антон Филатов
Здания ликероводочного предприятия приобрела группа ЛСР /Андрей Гордеев / Ведомости

Структура группы ЛСР стала победителем аукциона по продаже бывших зданий ликероводочного завода «Ливиз» в Санкт-Петербурге, следует из протокола торгов. За комплекс площадью 33 218 кв. м и участок в 3,6 га на Синопской набережной при начальной цене 524,9 млн руб. она предложила 1,12 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимур Рывкин называет эту цену рыночной.

Кроме ЛСР в торгах принимало участие еще 13 компаний, правда, свои ценовые предложения сделали лишь пять из них. Среди них – холдинг RBI, специализирующийся на строительстве жилья в Санкт-Петербурге (1 млрд руб.), строительная группа КВС Сергея Ярошенко (787,4 млн руб.), структура бывшего совладельца сети казино «Вулкан» и девелопера Владимира Скигина (551,1 млн руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных