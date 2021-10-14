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Россиян могут лишить права на выбор управляющей компании

Ведомости

Собственники жилья могут лишиться права определять управляющие компании (УК), сообщает газета «Известия» со ссылкой на отзыв комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ на проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. Эти полномочия могут передать региональным операторам по управлению жильем. 

На данный момент УК выбирают собственники жилья. Проект стратегии Минстроя, напротив, подразумевает создание регоператоров по управлению жильем, которые будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур, говорится в отзыве ТПП. Регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах, пишет издание. При этом средства для этого предлагается собирать с граждан, отмечает издание. 

В Минстрое изданию сообщили, что проект стратегии опубликован для широкого обсуждения, говорить о разработанных инициативах преждевременно.

В отзыве ТПП говорится, что создание регионального оператора приведет к сворачиванию рынка и возврату к госуправлению частным жилым фондом. Член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев назвал предложение Минстроя не соответствующим нормам Жилищного кодекса, который делает общее собрание собственников квартир многоквартирного дома высшим органом управления этим домом.

«Сегодня государство все больше пытается вмешаться в управление не своей собственностью — жилищным фондом», — отметил Широков. Вместо этого он предлагает ввести обязательное страхование общедомового имущества.

Ранее правительство утвердило повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 г. Рост платы происходит из-за подорожания строительных материалов. Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных