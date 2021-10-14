Россиян могут лишить права на выбор управляющей компании
Собственники жилья могут лишиться права определять управляющие компании (УК), сообщает газета «Известия» со ссылкой на отзыв комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ на проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. Эти полномочия могут передать региональным операторам по управлению жильем.
На данный момент УК выбирают собственники жилья. Проект стратегии Минстроя, напротив, подразумевает создание регоператоров по управлению жильем, которые будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур, говорится в отзыве ТПП. Регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах, пишет издание. При этом средства для этого предлагается собирать с граждан, отмечает издание.
В Минстрое изданию сообщили, что проект стратегии опубликован для широкого обсуждения, говорить о разработанных инициативах преждевременно.
В отзыве ТПП говорится, что создание регионального оператора приведет к сворачиванию рынка и возврату к госуправлению частным жилым фондом. Член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев назвал предложение Минстроя не соответствующим нормам Жилищного кодекса, который делает общее собрание собственников квартир многоквартирного дома высшим органом управления этим домом.
«Сегодня государство все больше пытается вмешаться в управление не своей собственностью — жилищным фондом», — отметил Широков. Вместо этого он предлагает ввести обязательное страхование общедомового имущества.
Ранее правительство утвердило повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 г. Рост платы происходит из-за подорожания строительных материалов. Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе.