Россиян могут лишить права на выбор управляющей компании

Ранее правительство утвердило повышение платы за капитальный ремонт в многоквартирных домах с 1 января 2022 г. Рост платы происходит из-за подорожания строительных материалов. Согласно постановлению, цена договора может быть увеличена не более чем на 25% при условии, что она уложится в предельную стоимость услуг по капремонту в конкретном регионе.