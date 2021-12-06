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Недвижимость

ЦИАН назвали топ-5 районов Подмосковья по спросу на покупку новостроек

Ведомости

В Ленинском районе было заключено наибольшее количество сделок на первичном рынке жилья в сентябре-октябре 2021 г. по Московской области. Об этом сообщили «РБК-Недвижимости» со ссылкой на обзор аналитиков ЦИАН.

На Ленинский район пришлось около 17% всех сделок по продажам новостроек. На втором и третьем месте расположились Люберцы — 15% от общего количества продаж и Красногорск — 14%. В число районов с повышенным спросом на первичное жилье также вошли Балашиха — 11% и Мытищи — 9%.

Эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина пояснила, почему именно эти районы оказались наиболее привлекательными для покупателей осенью 2021 г. По ее словам, это связано наибольшим объемом предложения за счет активной застройки входящих в его границы города Видное и поселка городского типа Дрожжино. «Люберцы и Красногорск привлекают покупателей в первую очередь транспортной доступностью и относительной близостью к метро», — пояснила Кирюхина.

Аналитики ЦИАН также заявили о росте средней цены на квадратный метр площади жилья — к концу октября она составила 141,7 тыс. руб. Около 54% покупателей отдали предпочтение однокомнатным квартирам, 35% приобрели однокомнатные квартиры и 11% стали владельцами трехкомнатных квартир.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» назвали самые популярны районы Москвы для покупки первичного жилья. Лидерами рейтинга стали — Новая Москва, Хорошево-Мневники, Западное Дегунино и Люблино.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных