ЦИАН назвали топ-5 районов Подмосковья по спросу на покупку новостроек

Эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина пояснила, почему именно эти районы оказались наиболее привлекательными для покупателей осенью 2021 г. По ее словам, это связано наибольшим объемом предложения за счет активной застройки входящих в его границы города Видное и поселка городского типа Дрожжино. «Люберцы и Красногорск привлекают покупателей в первую очередь транспортной доступностью и относительной близостью к метро», — пояснила Кирюхина.