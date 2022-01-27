«Циан» сообщил о снижении доступности вторичного жилья в России до уровня 2015 года

Аналитики отметили, что после «валютного кризиса» 2014 г. жилье в городах-миллионниках было наименее доступным в 2015 г., когда КДЖ сложился на уровне 5 лет. Это было обусловлено тем, что на фоне ажиотажного спроса в 2014 г. многие продавцы «необоснованно завышали» стоимость недвижимости, пояснили эксперты. Однако в следующие два года «на фоне дорогой ипотеки и обесценивания рублевых накоплений», а также роста доходов семей опережающими темпами в сравнении с ценой квадратного метра на вторичном рынке коэффициент снижался. В 2016 г. он составлял 4,3 года, а в 2017-2018 гг. — 3,9 года.