Аналитики рассказали о росте цен на вторичное жилье в России до 37%

Так, по данным ЦИАН, квадратный метр в 16 крупных городах страны в среднем стоит 104,9 тыс. руб., по сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 2,4%. Компания «Этажи» проследила динамику в 20 городах: в декабре «квадрат» на вторичном рынке продается да 80 тыс. руб., подорожание составило 1,2%. При этом за год стоимость выросла уже на 21%.