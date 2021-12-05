Аналитики рассказали о росте цен на вторичное жилье в России до 37%
Компании в сфере недвижимости фиксируют рост цен на вторичное жилье в России — на 1-5% за последний месяц и 21-37% за год. Такие данные аналитики представили «Коммерсанту», сообщает издание.
Так, по данным ЦИАН, квадратный метр в 16 крупных городах страны в среднем стоит 104,9 тыс. руб., по сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 2,4%. Компания «Этажи» проследила динамику в 20 городах: в декабре «квадрат» на вторичном рынке продается да 80 тыс. руб., подорожание составило 1,2%. При этом за год стоимость выросла уже на 21%.
«Авито Недвижимость» называет такую же стоимость жилья (80,2 тыс. руб.), но другие показатели роста — 2% за месяц и 37% за год.
Самый быстрый среднемесячный рост цен наблюдается в Краснодаре, этот город назвали лидером «Этажи» и «ЦИАН». Квадратный метр сейчас обойдется в 85,3 тыс. руб., за месяц жилье подорожало на 5%, а за год — на 29,6%, подсчитали аналитики «Этажей».
Также цены на квартиры заметно растут в Омске, Самаре и Санкт-Петербурге. В Москве вторичное жилье стоит 278,6 тыс. руб. за кв. м., за месяц показатель увеличился на 0,7%, за год — на 17,7%, выяснили в аналитическом центре компании «Инком-Недвижимость».