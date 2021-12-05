Газета
Недвижимость

Аналитики рассказали о росте цен на вторичное жилье в России до 37%

Ведомости

Компании в сфере недвижимости фиксируют рост цен на вторичное жилье в России — на 1-5% за последний месяц и 21-37% за год. Такие данные аналитики представили «Коммерсанту», сообщает издание.

Так, по данным ЦИАН, квадратный метр в 16 крупных городах страны в среднем стоит 104,9 тыс. руб., по сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на 2,4%. Компания «Этажи» проследила динамику в 20 городах: в декабре «квадрат» на вторичном рынке продается да 80 тыс. руб., подорожание составило 1,2%. При этом за год стоимость выросла уже на 21%.

«Авито Недвижимость» называет такую же стоимость жилья (80,2 тыс. руб.), но другие показатели роста — 2% за месяц и 37% за год.

Самый быстрый среднемесячный рост цен наблюдается в Краснодаре, этот город назвали лидером «Этажи» и «ЦИАН». Квадратный метр сейчас обойдется в 85,3 тыс. руб., за месяц жилье подорожало на 5%, а за год — на 29,6%, подсчитали аналитики «Этажей».

Также цены на квартиры заметно растут в Омске, Самаре и Санкт-Петербурге. В Москве вторичное жилье стоит  278,6 тыс. руб. за кв. м., за месяц показатель увеличился на 0,7%, за год — на 17,7%, выяснили в аналитическом центре компании «Инком-Недвижимость».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных