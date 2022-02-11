Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для научных работников

В августе прошлого года Дом.РФ запустил ипотечную программу для работников научных организаций, а также организаций высшего образования. Эта программа ориентирована на жителей 13 наукоградов — в общей сложности более чем на 1,1 млн человек. Особые условия касаются ипотеки на строящееся жилье, которая выдается по ставке от 6,6%, программы на готовое жилье (от 8%), рефинансирования (от 6,7%), ипотеки на готовый дом (от 10,1%) и кредитов на строительство жилого дома (от 7,9%).