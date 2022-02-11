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Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для научных работников

Ведомости

Правительство должно будет до 15 июля представить предложения по льготной ипотеке для научных работников. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина по итогам совместного заседания Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, состоявшегося в декабре прошлого года.

Уточняется, что речь идет о научных и научно-педагогических работниках научных организаций и организаций высшего образования. Предложения по инструментам льготного ипотечного кредитования для этих категорий граждан должны быть разработаны к 15 июля 2022 г. К работе также привлечены региональные власти и институт развития «Дом.РФ».

В этот же срок поручено представить предложения по созданию дополнительных условий для обеспечения постоянным и арендным жильем обучающихся, молодых научных и научно-педагогических работников научных организаций и вузов, продемонстрировавших «высокую эффективность научной деятельности».

Путин также поручил рассмотреть возможность объявить в России Десятилетие науки и технологий. Доклад об этом должен быть представлен до 31 марта.

В августе прошлого года Дом.РФ запустил ипотечную программу для работников научных организаций, а также организаций высшего образования. Эта программа ориентирована на жителей 13 наукоградов — в общей сложности более чем на 1,1 млн человек. Особые условия касаются ипотеки на строящееся жилье, которая выдается по ставке от 6,6%, программы на готовое жилье (от 8%), рефинансирования (от 6,7%), ипотеки на готовый дом (от 10,1%) и кредитов на строительство жилого дома (от 7,9%).

В ноябре сообщалось, что при участии «Дом.РФ» в 44 регионах России реализуется 115 проектов жилищно-строительных кооперативов, жилье в которых предназначено для работников и преподавателей вузов и научных центров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных