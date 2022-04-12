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Недвижимость

На субсидирование кредитов застройщикам выделят 35 млрд рублей

Ведомости

В 2022 г. правительство РФ выделит на субсидирование кредитов для застройщиков жилья из федерального бюджета 35 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа субсидирования ставок по кредитам застройщикам в числе других мер поддержки стройотрасли была запущена в начале апреля. Строительные компании смогут получить кредит по ставке не выше 15% годовых, в этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки. Эти правила распространяются на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 г.

«Государственная поддержка позволит в текущей ситуации снизить вероятность срыва срока ввода объектов, а кредитующим их банкам — уменьшить риски роста проблемных займов», — сказал Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.

В правительстве ожидают, что эта мера позволит застройщикам возвести 18,5 млн кв. м жилья, из которых 5,55 млн планируется ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2024 г. Оператор программы Дом.РФ до 20 апреля должен распределить лимиты между кредиторами и довести эту информацию до банков.

В начале апреля кабмин снизил административную нагрузку на застройщиков. В частности, сроки действующих разрешений на строительство, истекающих до 1 августа, автоматически продлеваются на год. Кроме того, на год продлевается срок действия всех градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных