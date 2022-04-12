На субсидирование кредитов застройщикам выделят 35 млрд рублей

Программа субсидирования ставок по кредитам застройщикам в числе других мер поддержки стройотрасли была запущена в начале апреля. Строительные компании смогут получить кредит по ставке не выше 15% годовых, в этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки. Эти правила распространяются на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 г.