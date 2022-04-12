На субсидирование кредитов застройщикам выделят 35 млрд рублей
В 2022 г. правительство РФ выделит на субсидирование кредитов для застройщиков жилья из федерального бюджета 35 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Программа субсидирования ставок по кредитам застройщикам в числе других мер поддержки стройотрасли была запущена в начале апреля. Строительные компании смогут получить кредит по ставке не выше 15% годовых, в этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки. Эти правила распространяются на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 г.
«Государственная поддержка позволит в текущей ситуации снизить вероятность срыва срока ввода объектов, а кредитующим их банкам — уменьшить риски роста проблемных займов», — сказал Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики.
В правительстве ожидают, что эта мера позволит застройщикам возвести 18,5 млн кв. м жилья, из которых 5,55 млн планируется ввести в эксплуатацию до 1 апреля 2024 г. Оператор программы Дом.РФ до 20 апреля должен распределить лимиты между кредиторами и довести эту информацию до банков.
В начале апреля кабмин снизил административную нагрузку на застройщиков. В частности, сроки действующих разрешений на строительство, истекающих до 1 августа, автоматически продлеваются на год. Кроме того, на год продлевается срок действия всех градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ).