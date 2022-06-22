Хуснуллин заявил о необходимости снизить ставку ипотеки для вторичного жилья
Ипотечную ставку на российском рынке вторичного жилья необходимо снижать, заявил курирующий строительный комплекс вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24». Сейчас льготная ипотека доступна только для первичного рынка.
«Чтобы поддерживать темпы роста ипотечного портфеля на уровне не ниже 2,5 трлн руб., надо чтобы на вторичном рынке тоже упала [ипотечная ставка]», – сказал Хуснуллин. По его словам, ставка снизилась с 14 до 12%, но это все равно много, учитывая, что вторичный рынок имеет значительное влияние на всю отрасль.
«Важно поддержать не только новое жилье, но и найти механизм, чтобы поддержать, чтобы быстрее начать финансировать и вторичное жилье. Без этого и первичное жилье будет достаточно тяжело идти», — сказал вице-премьер.
О том, что в правительстве допускают расширение льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок недвижимости, если текущих мер будет недостаточно, Хуснуллин заявил РБК в конце апреля. По его словам, когда «вторичный рынок не продается или продается по высокой цене, люди на вторичке не берут ипотеку и не покупают».
Первоначальный взнос по ипотекам в стране, исходя из итогов 2021 г., в среднем составил 27%. По словам Хуснуллина, такой высокий первоначальный взнос означает, что люди покупали новые квартиры за счет продажи старых с более худшими условиями. Отсутствие рыночной ипотеки замедлит и первичный рынок, в правительстве это понимают, сказал вице-премьер. По его данным, коррекция цен на квартиры будет оставаться на уровне инфляции, однако на стоимость недвижимости сейчас влияет много факторов, в том числе логистика.
25 апреля президент России Владимир Путин предложил понизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта, с 12 до 9% годовых, а также продлить программу до конца 2022 г. 17 июня Путин поручил снизить ставку по льготной ипотеке с 9 до 7%. Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин.
Максимальный размер льготной ипотеки в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для новостроек составляет 12 млн руб., в остальных регионах — 6 млн. С 1 мая правительство увеличило максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн и 15 млн руб. соответственно. Сумму кредита, которая превышает максимальный размер льготной ипотеки, можно взять по другой льготной программе или по рыночной ставке.