Хуснуллин заявил о необходимости снизить ставку ипотеки для вторичного жилья

Первоначальный взнос по ипотекам в стране, исходя из итогов 2021 г., в среднем составил 27%. По словам Хуснуллина, такой высокий первоначальный взнос означает, что люди покупали новые квартиры за счет продажи старых с более худшими условиями. Отсутствие рыночной ипотеки замедлит и первичный рынок, в правительстве это понимают, сказал вице-премьер. По его данным, коррекция цен на квартиры будет оставаться на уровне инфляции, однако на стоимость недвижимости сейчас влияет много факторов, в том числе логистика.