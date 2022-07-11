Правительство создаст федеральный реестр долгостроев
В России будет создан федеральный реестр долгостроев, заявил на оперативном совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
По его мнению, реестр позволит «усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию». Мишустин отметил, что есть долгострои в разной степени готовности, некоторые из них полностью достроены. «Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности», – добавил премьер-министр (цитата по ТАСС).
Мишустин отметил, что в реестр будет входить вся необходимая для принятия решения о дальнейших действиях информация о долгострое. «Ведь долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, сегодня в стране тысячи, и каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики, к тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры – тех, которых ждут люди», – отметил глава кабмина.
Премьер-министр поручил главе Минстроя Марату Хуснуллину держать вопрос на личном контроле. По мнению Хуснуллина, создание реестра долгостроев станет шагом к их сокращению, по аналогии с ранее созданным реестром проблемных объектов долевого строительства. «В рамках формирования и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы мы также будем ориентироваться на данный реестр. В первую очередь будем завершать строительство начатых и проблемных объектов», – отметил глава Минстроя.
Хуснуллин добавил, что уже сформирован перечень объектов с высокой степенью готовности – таких объектов в России насчитывается около 2500. По его словам, они будут достроены в приоритетном порядке за счет федерального бюджета и вложений госкомпаний.
Реестр проблемных объектов долевого строительства создан 1 июля 2019 г. Дома включаются в этот список в случае, если в отношении застройщика введена процедура банкротства, на полгода или более сдвинуты сроки окончания стройки или передачи жилых помещений собственникам. По данным Дом.РФ, сейчас в реестр включены 1904 дома в 70 регионах России.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса