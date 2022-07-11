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Правительство создаст федеральный реестр долгостроев

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В России будет создан федеральный реестр долгостроев, заявил на оперативном совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

По его мнению, реестр позволит «усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию». Мишустин отметил, что есть долгострои в разной степени готовности, некоторые из них полностью достроены. «Благодаря такому реестру появится возможность активизировать этот процесс, оперативнее решать все формальности», – добавил премьер-министр (цитата по ТАСС).

Мишустин отметил, что в реестр будет входить вся необходимая для принятия решения о дальнейших действиях информация о долгострое. «Ведь долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, сегодня в стране тысячи, и каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики, к тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры – тех, которых ждут люди», – отметил глава кабмина.

Премьер-министр поручил главе Минстроя Марату Хуснуллину держать вопрос на личном контроле. По мнению Хуснуллина, создание реестра долгостроев станет шагом к их сокращению, по аналогии с ранее созданным реестром проблемных объектов долевого строительства. «В рамках формирования и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы мы также будем ориентироваться на данный реестр. В первую очередь будем завершать строительство начатых и проблемных объектов», – отметил глава Минстроя.

Хуснуллин добавил, что уже сформирован перечень объектов с высокой степенью готовности – таких объектов в России насчитывается около 2500. По его словам, они будут достроены в приоритетном порядке за счет федерального бюджета и вложений госкомпаний.

Реестр проблемных объектов долевого строительства создан 1 июля 2019 г. Дома включаются в этот список в случае, если в отношении застройщика введена процедура банкротства, на полгода или более сдвинуты сроки окончания стройки или передачи жилых помещений собственникам. По данным Дом.РФ, сейчас в реестр включены 1904 дома в 70 регионах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных