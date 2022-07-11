Правительство создаст федеральный реестр долгостроев

Мишустин отметил, что в реестр будет входить вся необходимая для принятия решения о дальнейших действиях информация о долгострое. «Ведь долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, сегодня в стране тысячи, и каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики, к тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры – тех, которых ждут люди», – отметил глава кабмина.