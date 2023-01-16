Bloomberg: россияне стали лидерами среди покупателей недвижимости в Дубае в 2022 году

Уточняется, что резкий интерес к недвижимости в Дубае со стороны россиян привел к рекордному числу продаж. В частности, было заключено около 86 000 сделок с недвижимостью на сумму около 208 млрд дирхамов (около $56,6 млрд). Предыдущий рекорд был установлен в 2009 г., когда было совершено 80 000 сделок, пишет Bloomberg. В денежном выражении продажи в Дубае выросли на 80% к 2021 г., при этом рост цен замедлился до 11% с 21%.