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Bloomberg: россияне стали лидерами среди покупателей недвижимости в Дубае в 2022 году

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Россияне стали лидерами среди зарубежных покупателей недвижимости в Дубае по итогам 2022 г., сообщил Bloomberg со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes. 

Уточняется, что резкий интерес к недвижимости в Дубае со стороны россиян привел к рекордному числу продаж. В частности, было заключено около 86 000 сделок с недвижимостью на сумму около 208 млрд дирхамов (около $56,6 млрд). Предыдущий рекорд был установлен в 2009 г., когда было совершено 80 000 сделок, пишет Bloomberg. В денежном выражении продажи в Дубае выросли на 80% к 2021 г., при этом рост цен замедлился до 11% с 21%.  

По данным агентства, резкий всплеск интереса к недвижимости произошел после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. и введенных в отношении России санкций со стороны стран ЕС и США. 

В тройку лидеров среди покупателей-нерезидентов также вошли жители Великобритании и Индии, за ними следовали граждане Италии и Франции. Среди лидеров не оказалось жителей Китая. Как уточняется в отчете Betterhomes, это может быть связано со строгими коронавирусными ограничениями внутри страны, которые были сняты лишь в начале 2023 г. 

Для сравнения: в 2022 г. лидером по числу сделок с недвижимостью в Дубае стала Индия, россияне же заняли третье место. На второй строчке были жители Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных