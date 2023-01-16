Bloomberg: россияне стали лидерами среди покупателей недвижимости в Дубае в 2022 году
Россияне стали лидерами среди зарубежных покупателей недвижимости в Дубае по итогам 2022 г., сообщил Bloomberg со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes.
Уточняется, что резкий интерес к недвижимости в Дубае со стороны россиян привел к рекордному числу продаж. В частности, было заключено около 86 000 сделок с недвижимостью на сумму около 208 млрд дирхамов (около $56,6 млрд). Предыдущий рекорд был установлен в 2009 г., когда было совершено 80 000 сделок, пишет Bloomberg. В денежном выражении продажи в Дубае выросли на 80% к 2021 г., при этом рост цен замедлился до 11% с 21%.
По данным агентства, резкий всплеск интереса к недвижимости произошел после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. и введенных в отношении России санкций со стороны стран ЕС и США.
В тройку лидеров среди покупателей-нерезидентов также вошли жители Великобритании и Индии, за ними следовали граждане Италии и Франции. Среди лидеров не оказалось жителей Китая. Как уточняется в отчете Betterhomes, это может быть связано со строгими коронавирусными ограничениями внутри страны, которые были сняты лишь в начале 2023 г.
Для сравнения: в 2022 г. лидером по числу сделок с недвижимостью в Дубае стала Индия, россияне же заняли третье место. На второй строчке были жители Великобритании.