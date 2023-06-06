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Недвижимость

«Известия» узнали о планах ввести взносы за капремонт в апартаментах

Ведомости

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ готовит законопроект, который введет для жильцов апартаментов отчисления за капитальный ремонт, а также уравнивает плату за ЖКХ по аналогии с квартирами, пишут «Известия».

Зампред комитета Светлана Разворотнева рассказала газете, что сейчас в России из-за правовой неопределенности в обслуживании апарт-комплексов и многофункциональных зданий (МФЗ) соглашения с управляющими компаниями заключаются на основании принципа свободы договора. Из-за этого возникает множество споров и разрозненной судебной практики. Например, владельцы апартаментов зачастую не могут добиться от УК регулярной уборки или обслуживания инженерных систем, отметила юрист Сусана Киракосян.

В разрабатываемом законопроекте планируется зафиксировать четкий порядок управления апартаментами и единые ставки тарифов ЖКХ для них, а также ввести плату за капремонт, чтобы обеспечить безопасность зданий в будущем. Кроме того, в документе может быть предусмотрено снижение налоговой ставки на апартаменты, которая сегодня составляет около 2% от стоимости по сравнению с 0,1% для жилья.

В январе 2021 г. президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить правовой статус апартаментов. В апреле того же года группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Согласно законопроекту, у собственников апартаментов должно появиться право зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако инициатива не распространялась на уже построенные здания с апартаментами.

У инициативы нашлось немало противников. В частности, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская раскритиковала законопроект и назвала его мошенничеством. Документ был в итоге направлен на доработку и до первого чтения в Думе с тех пор не дошел.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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