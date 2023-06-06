«Известия» узнали о планах ввести взносы за капремонт в апартаментах
Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ готовит законопроект, который введет для жильцов апартаментов отчисления за капитальный ремонт, а также уравнивает плату за ЖКХ по аналогии с квартирами, пишут «Известия».
Зампред комитета Светлана Разворотнева рассказала газете, что сейчас в России из-за правовой неопределенности в обслуживании апарт-комплексов и многофункциональных зданий (МФЗ) соглашения с управляющими компаниями заключаются на основании принципа свободы договора. Из-за этого возникает множество споров и разрозненной судебной практики. Например, владельцы апартаментов зачастую не могут добиться от УК регулярной уборки или обслуживания инженерных систем, отметила юрист Сусана Киракосян.
В разрабатываемом законопроекте планируется зафиксировать четкий порядок управления апартаментами и единые ставки тарифов ЖКХ для них, а также ввести плату за капремонт, чтобы обеспечить безопасность зданий в будущем. Кроме того, в документе может быть предусмотрено снижение налоговой ставки на апартаменты, которая сегодня составляет около 2% от стоимости по сравнению с 0,1% для жилья.
В январе 2021 г. президент России Владимир Путин поручил законодательно закрепить правовой статус апартаментов. В апреле того же года группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости. Согласно законопроекту, у собственников апартаментов должно появиться право зарегистрироваться в них после перевода помещения в жилое. Однако инициатива не распространялась на уже построенные здания с апартаментами.
У инициативы нашлось немало противников. В частности, председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская раскритиковала законопроект и назвала его мошенничеством. Документ был в итоге направлен на доработку и до первого чтения в Думе с тех пор не дошел.