«Известия» узнали о планах ввести взносы за капремонт в апартаментах

В разрабатываемом законопроекте планируется зафиксировать четкий порядок управления апартаментами и единые ставки тарифов ЖКХ для них, а также ввести плату за капремонт, чтобы обеспечить безопасность зданий в будущем. Кроме того, в документе может быть предусмотрено снижение налоговой ставки на апартаменты, которая сегодня составляет около 2% от стоимости по сравнению с 0,1% для жилья.