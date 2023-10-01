В Госдуме уточнили, в каких случаях россияне должны платить налог на баню
Владельцы земельных участков в России должны платить налог на баню и другие сооружения, если те относятся к хозяйственным постройкам и не стоят на прочном фундаменте. Такие разъяснения «РИА Новости» дал депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов.
Гаврилов уточнил, что баня, сарай, теплица или туалет, которые легко переносятся, не считаются объектами капитального строительства, а значит, налог с них граждане платить не будут. Депутат также сослался на разъяснения Росеестра, согласно которым дачники должны зарегистрировать объект, если он считается капитальным.
«Затем он должен платить налог за владение таким недвижимым имуществом», – сказал парламентарий, добавив, что налоговая узнает о наличии таких зарегистрированных капитальных построек из единого реестра прав на недвижимое имущество.
Статья 407 Налогового кодекса РФ, как отметил Гаврилов, освобождает граждан от уплаты налога на одну хозпостройку на личном участке, если площадь строения составляет не более 50 кв. м.