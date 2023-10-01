В Госдуме уточнили, в каких случаях россияне должны платить налог на баню

Гаврилов уточнил, что баня, сарай, теплица или туалет, которые легко переносятся, не считаются объектами капитального строительства, а значит, налог с них граждане платить не будут. Депутат также сослался на разъяснения Росеестра, согласно которым дачники должны зарегистрировать объект, если он считается капитальным.