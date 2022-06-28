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Путин ускорил вступление в силу дачной амнистии

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит срок вступления в силу закона о продлении «дачной амнистии» с 1 сентября на 1 июля текущего года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, желающий оформить права на жилой дом и земельный участок должен подать заявление в орган местного самоуправления. Вместе с ним необходимо приложить документ, подтверждающий факт владения. К заявлению может быть приложен документ о выделении земли организацией-работодателем, договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения, договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам и другие документы, перечень которых утвержден законом. Владельцам участков не придется оплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.

«Дачная амнистия» — название принятого в 2006 г. федерального закона, который позволяет зарегистрировать в упрощенном порядке жилые и садовые дома, а также строения на садовых земельных наделах. Закон распространяется на садовые домики, индивидуальные жилые дома, а также хозяйственные постройки или гаражи. По принятому в прошлом году закону «дачная амнистия» действовала до 1 марта 2026 г. С 2006 г. «дачной амнистией» воспользовались более 14 млн заявителей.

Инициаторами продления «дачной амнистии» стали сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и председатель комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Как заявил последний, правительство также обсуждает вопрос о бессрочном продлении «дачной амнистии», чтобы в дальнейшем такой порядок оформления действовал на постоянной основе, однако он не будет распространяться на особо охраняемые территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных