Путин ускорил вступление в силу дачной амнистии
Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит срок вступления в силу закона о продлении «дачной амнистии» с 1 сентября на 1 июля текущего года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В соответствии с законом, желающий оформить права на жилой дом и земельный участок должен подать заявление в орган местного самоуправления. Вместе с ним необходимо приложить документ, подтверждающий факт владения. К заявлению может быть приложен документ о выделении земли организацией-работодателем, договор о подключении дома к сетям инженерно-технического обеспечения, договор об уплате коммунальных услуг или платежки по таким услугам и другие документы, перечень которых утвержден законом. Владельцам участков не придется оплачивать госпошлину. После государственной регистрации прав уполномоченный орган обязан передать собственнику выписки из ЕГРН.
«Дачная амнистия» — название принятого в 2006 г. федерального закона, который позволяет зарегистрировать в упрощенном порядке жилые и садовые дома, а также строения на садовых земельных наделах. Закон распространяется на садовые домики, индивидуальные жилые дома, а также хозяйственные постройки или гаражи. По принятому в прошлом году закону «дачная амнистия» действовала до 1 марта 2026 г. С 2006 г. «дачной амнистией» воспользовались более 14 млн заявителей.
Инициаторами продления «дачной амнистии» стали сенатор, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и председатель комитета палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Как заявил последний, правительство также обсуждает вопрос о бессрочном продлении «дачной амнистии», чтобы в дальнейшем такой порядок оформления действовал на постоянной основе, однако он не будет распространяться на особо охраняемые территории.