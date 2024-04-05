ЦБ: объем выдачи ипотеки на вторичное жилье в РФ вырос на треть в феврале

29 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что в стране будет продлена программа льготной семейной ипотеки до 2030 г. Эта программа появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. – в остальных регионах России.