ЦБ: объем выдачи ипотеки на вторичное жилье в РФ вырос на треть в феврале
Российские банки в феврале 2024 г. выдали 67 900 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на покупку жилья на вторичном рынке совокупным объемом в 193,3 млрд руб., что на 34,9% выше результата января, сообщил Банк России.
При этом регулятор отметил замедление активности на рынке ипотечного жилищного кредитования в годовом выражении. Так, кредитные организации в целом предоставили в феврале 95 000 рублевых ИЖК на сумму 332,8 млрд руб., что ниже показателей февраля 2023 г. на 16,7 и 21,2% по количеству и объему соответственно.
Рост кредитования по льготным программам, согласно ЦБ, был сдержанным на фоне ужесточения условий. Вместе с тем на льготные ипотечные программы все еще приходилось более половины (64,1%) объема ИЖК в феврале.
19 марта Минфин России разработал проект постановления правительства, предполагающий увеличение лимита кредитования по льготным ипотечным программам. По законопроекту предлагается поднять лимит по программе «Семейная ипотека» на 200 млрд руб. В результате предложенного повышения лимит составит 4,84 трлн руб. Лимит по льготной ипотеке предлагается поднять до 6,19 трлн руб., то есть на 150 млрд руб.
29 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что в стране будет продлена программа льготной семейной ипотеки до 2030 г. Эта программа появилась в 2018 г. и должна была завершиться в июле 2024 г. Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. – в остальных регионах России.