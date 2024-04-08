Стала известна самая дорогая квартира в аренду в Москве
2,99 млн руб. в месяц стоит самое дорогое жилье в аренду в Москве, следует из исследования агентства недвижимости Whitewill. За эти деньги в российской столице можно снять квартиру в жилом комплексе «Гранатный, 6» в Гранатном переулке недалеко от Патриарших прудов. Ее общая площадь – 324 кв. м, в ней четыре спальни.
На втором месте в рейтинге самых дорогих квартир в аренду – лот на 375 кв. м с пятью спальнями в жилом комплексе «Садовые кварталы» в Хамовниках. Снять такое жилье можно за 2,8 млн руб. в месяц. В тройку лидеров также вошел пентхаус на 507 кв. м (с двумя спальнями) на 11-м этаже здания бывшей гостиницы «Украина» на Кутузовском проспекте. Он обойдется в 2,5 млн руб. в месяц.
На протяжении всего 2023 г. на рынке высокобюджетной аренды (от 150 000 руб. в месяц) наблюдалось снижение объема предложения, говорит партнер NF Group Андрей Соловьев. По его словам, продолжительное вымывание доступных для съема квартир и апартаментов связано с высокой активностью арендаторов. По итогам 2023 г. суммарное число запросов на аренду элитной недвижимости выросло на 15% по сравнению с результатами позапрошлого года, объясняет Соловьев. Он добавляет, что в качестве арендаторов выступают, как правило, топ-менеджеры крупных российских и иностранных компаний, иностранные дипломаты и бизнесмены. Для них важен не только высокий уровень комфорта, но и престижность локации, наличие инфраструктуры и высокий уровень приватности, утверждает эксперт.