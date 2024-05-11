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Хуснуллин сообщил об обсуждении ипотеки для семей с детьми старше шести лет

Ведомости

В ближайшее время в правительстве могут представить варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет, сообщил «РИА Новости» и. о. вице-премьера Марат Хуснуллин.

«Будут варианты в ближайшее время, сейчас идет обсуждение», – сказал Хуснуллин, добавив, что предложения сейчас готовит Минфин.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную программу семейной ипотеки продлят до 2030 г. В начале апреля информация об этом появилась в перечне поручений главы государства на сайте Кремля. Путин также поручил правительству установить особые условия по семейной ипотеке в субъектах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах. Замглавы Минфина Иван Чебесков в конце апреля заявил, что власти рассматривают возможность снижения ставки после рождения второго и последующих детей.

Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Кредит можно взять на покупку готового или строящегося жилья, на покупку участка и строительство дома, а также на рефинансирование действующей ипотеки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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