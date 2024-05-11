Хуснуллин сообщил об обсуждении ипотеки для семей с детьми старше шести лет
В ближайшее время в правительстве могут представить варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет, сообщил «РИА Новости» и. о. вице-премьера Марат Хуснуллин.
«Будут варианты в ближайшее время, сейчас идет обсуждение», – сказал Хуснуллин, добавив, что предложения сейчас готовит Минфин.
В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную программу семейной ипотеки продлят до 2030 г. В начале апреля информация об этом появилась в перечне поручений главы государства на сайте Кремля. Путин также поручил правительству установить особые условия по семейной ипотеке в субъектах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах. Замглавы Минфина Иван Чебесков в конце апреля заявил, что власти рассматривают возможность снижения ставки после рождения второго и последующих детей.
Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Кредит можно взять на покупку готового или строящегося жилья, на покупку участка и строительство дома, а также на рефинансирование действующей ипотеки.