Хуснуллин сообщил об обсуждении ипотеки для семей с детьми старше шести лет

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную программу семейной ипотеки продлят до 2030 г. В начале апреля информация об этом появилась в перечне поручений главы государства на сайте Кремля. Путин также поручил правительству установить особые условия по семейной ипотеке в субъектах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах. Замглавы Минфина Иван Чебесков в конце апреля заявил, что власти рассматривают возможность снижения ставки после рождения второго и последующих детей.