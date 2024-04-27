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Семьи с высоким доходом могут исключить из льготной ипотеки

Ведомости

Заемщиков с высокими доходами могут лишить возможности получения льготной семейной ипотеки. Об этом сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков, пишет РБК.

«Мы также обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 000 руб. в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», – пояснил Чебесков.

Чебесков также предположил, что возможность участия в программе для таких семей может остаться, но ставка по льготной ипотеке для них может быть увеличена. «Известия» со ссылкой на источники сообщали, что она может составить до 12% годовых.

По словам замминистра, власти рассматривают возможность снижения ставки по семейной ипотеке после рождения второго и последующих детей. Он также упомянул, что в расчете на льготную ипотеку застройщики начали предлагать больше однокомнатных квартир или студии, «не совсем подходящие для семей». Также продолжается дискуссия о возможном распространении семейной ипотеки на рынок вторичного жилья.

25 апреля вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами РФ сообщила, что по итогам 2023 г. 936 700 семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную программу семейной ипотеки продлят до 2030 г. В начале апреля информация об этом появилась в перечне поручений главы государства на сайте Кремля. Путин также поручил правительству установить особые условия по семейной ипотеке в субъектах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах.

Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Кредит можно взять на покупку готового или строящегося жилья, на покупку участка и строительство дома, а также на рефинансирование действующей ипотеки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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