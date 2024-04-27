Семьи с высоким доходом могут исключить из льготной ипотеки
«Мы также обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 000 руб. в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», – пояснил Чебесков.
Чебесков также предположил, что возможность участия в программе для таких семей может остаться, но ставка по льготной ипотеке для них может быть увеличена. «Известия» со ссылкой на источники сообщали, что она может составить до 12% годовых.
По словам замминистра, власти рассматривают возможность снижения ставки по семейной ипотеке после рождения второго и последующих детей. Он также упомянул, что в расчете на льготную ипотеку застройщики начали предлагать больше однокомнатных квартир или студии, «не совсем подходящие для семей». Также продолжается дискуссия о возможном распространении семейной ипотеки на рынок вторичного жилья.
25 апреля вице-премьер Татьяна Голикова по итогам совещания с регионами РФ сообщила, что по итогам 2023 г. 936 700 семей улучшили жилищные условия благодаря льготной ипотеке.
В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготную программу семейной ипотеки продлят до 2030 г. В начале апреля информация об этом появилась в перечне поручений главы государства на сайте Кремля. Путин также поручил правительству установить особые условия по семейной ипотеке в субъектах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах.
Семейная ипотека выдается по ставке до 6% годовых и с первоначальным взносом минимум 20%. Максимальный размер кредита 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области и до 6 млн руб. – в остальных регионах России. Кредит можно взять на покупку готового или строящегося жилья, на покупку участка и строительство дома, а также на рефинансирование действующей ипотеки.