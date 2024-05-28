Дом из фильма «Один дома» продается за $5,25 млн
Дом, в котором снимался фильм «Один дома» (Home Alone, 1990 г.), выставлен на продажу за $5,25 млн (примерно 464 млн руб.), следует из объявления на сайте Zillow.
Согласно объявлению, дом был полностью отремонтирован в 2018 г. Отмечается, что его нынешние владельцы сохранили архитектурные детали узнаваемых помещений.
В доме пять спален, шесть ванных комнат, тренажерный зал и спортивная площадка, бар и кинотеатр.
«Это шанс стать обладателем кусочка истории кинематографа и создать незабываемые воспоминания в его легендарных стенах», – говорится в объявлении.