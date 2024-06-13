Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

РБК: россияне установили рекорд по покупке недвижимости в Таиланде

Ведомости

За январь – март 2024 г. россияне приобрели 9300 объектов недвижимости в Таиланде – это рекордный показатель за пять лет, пишет РБК со ссылкой на исследование.

Издание выяснило, что текущий показатель обогнал уровень прошлого года на 13%. По данным «Ricci | Зарубежная недвижимость», в 2023 г. граждане РФ заключили 8200 сделок. Аналогичную динамику приводит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева, не раскрывая конкретных цифр. По ее данным, показатель увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом.

Представители данных компаний утверждают, что рост спроса на недвижимость в Таиланде среди граждан РФ указывает на инвестиционный характер подобных сделок. Доля таких транзакций в общем объеме составляет 83%. Кроме того, недвижимость становится популярной из-за роста туристического потока: с начала этого года Таиланд посетили 14,3 млн иностранцев, среди которых 837 000 – граждане РФ.

В феврале «Ведомости» писали, что по итогам 2023 г. количество постоянно проживающих иностранцев в турецкой Анталье сократилось на 40 000 человек. Всего за прошлый год Турцию покинули около 55 000 граждан РФ с видом на жительство (ВНЖ). Отток россиян могли спровоцировать резкий рост цен на жилье и ужесточение проверок для получения туристического вида на жительство.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных