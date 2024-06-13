РБК: россияне установили рекорд по покупке недвижимости в Таиланде

В феврале «Ведомости» писали, что по итогам 2023 г. количество постоянно проживающих иностранцев в турецкой Анталье сократилось на 40 000 человек. Всего за прошлый год Турцию покинули около 55 000 граждан РФ с видом на жительство (ВНЖ). Отток россиян могли спровоцировать резкий рост цен на жилье и ужесточение проверок для получения туристического вида на жительство.