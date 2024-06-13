РБК: россияне установили рекорд по покупке недвижимости в Таиланде
Издание выяснило, что текущий показатель обогнал уровень прошлого года на 13%. По данным «Ricci | Зарубежная недвижимость», в 2023 г. граждане РФ заключили 8200 сделок. Аналогичную динамику приводит управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева, не раскрывая конкретных цифр. По ее данным, показатель увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом.
Представители данных компаний утверждают, что рост спроса на недвижимость в Таиланде среди граждан РФ указывает на инвестиционный характер подобных сделок. Доля таких транзакций в общем объеме составляет 83%. Кроме того, недвижимость становится популярной из-за роста туристического потока: с начала этого года Таиланд посетили 14,3 млн иностранцев, среди которых 837 000 – граждане РФ.
В феврале «Ведомости» писали, что по итогам 2023 г. количество постоянно проживающих иностранцев в турецкой Анталье сократилось на 40 000 человек. Всего за прошлый год Турцию покинули около 55 000 граждан РФ с видом на жительство (ВНЖ). Отток россиян могли спровоцировать резкий рост цен на жилье и ужесточение проверок для получения туристического вида на жительство.